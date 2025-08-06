Нашествие насекомых: в Великобритании бьют тревогу из-за роев азиатских шершней, в чем опасность

В Великобритании резко возросла популяция азиатских шершней: в течение года количество случаев их наблюдения в стране выросло минимум на 150 процентов. Только одно гнездо этих шершней может истребить 11 килограммов насекомых за один год, что особую угрозу представляет для пчел.

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Министров в Великобритании призвали взять под контроль этот вопрос, поскольку экологи бьют тревогу: 2025 год может стать благоприятным для этих вредителей, чтобы полностью закрепиться в стране. Об этом рассказало местное издание The Telegraph.

Национальная служба пчеловодства сообщила, что до конца июля в Великобритании было зафиксировано 73 случая появления азиатских шершней. Для сравнения: это на 28 случаев больше, чем в течение аналогичного периода в 2024 году.

Организация также обнаружила не менее 28 гнезд азиатских шершней в 2025 году. В одном таком гнезде может жить до 3000 особей этого вида, утверждают эксперты. А еще — в одном гнезде может появиться до 350 маток, которые могут основать следующие колонии.

В Великобритании даже создали отдельное мобильное приложение под названием Asian hornet Watch. Людей призывают с помощью него сообщать о любых случаях обнаружения азиатских шершней. Определить этот тип шершней можно по виду: у них черное брюшко с широкой оранжевой полоской и лапки, которые выглядят так, как будто их обмакнули в желтую краску.

Впервые в Великобритании этих насекомых заметили в 2016 году. Они попадают в страну грузовиками или другими транспортными средствами, а еще — могут перелетать через Ла-Манш, если их будет сопровождать сильный ветер.

Азиатские шершни: в чем опасность их распространения

Азиатский шершень Фото: Flickr

Азиатские шершни — относительно новое явление для Европы, куда они попали в 2000-х годах из Китая, рассказало издание The Guardian. Эти насекомые — хищники, и их рацион состоит в основном из других насекомых.

Увеличение популяции азиатских шершней в Европе представляет немало угроз:

Истребление пчел: пасечники часто наблюдают азиатских шершней ульев, когда те атакуют пчел, как только те вылетают;

"Паралич поиска пищи" для пчел, поскольку они прячутся в ульях, не в состоянии собрать достаточно пыльцы и нектара;

Экономический ущерб: шершней привлекают свежие фрукты, рыба и мясо, из-за чего они атакуют сады, поля и даже рынки в городах;

Угроза для людей: укусы шершней вызывают аллергические реакции, что может закончиться смертельными случаями.

Напомним, 3 августа в Daily Mirror сообщили, что пляжный курорт в Великобритании заполонили божьи коровки, которые нападают на людей.

Также 1 августа Николаевское областное управление Госпродпотребслужбы рассказала, что в Украине появились вредители, хуже саранчи.