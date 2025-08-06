Нашестя комах: у Великій Британії б'ють на сполох через рої азійських шершнів, у чому небезпека

У Великій Британії різко зросла популяція азійських шершнів: упродовж року кількість випадків їх спостереження в країні зросла щонайменше на 150 відсотків. Лише одне гніздо цих шершнів може винищити 11 кілограмів комах за один рік, що особливу загрозу становить для бджіл.

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Міністрів у Великій Британії закликали взяти під контроль це питання, оскільки екологи б'ють на сполох: 2025 рік може стати сприятливим для цих шкідників, аби повністю закріпитися у країні. Про це розповіло місцеве видання The Telegraph.

Національна служба бджільництва повідомила, що до кінця липня у Великобританії було зафіксовано 73 випадки появи азійських шершнів. Для порівняння: це на 28 випадків більше, аніж упродовж аналогічного періоду у 2024 році.

Організація також виявила щонайменше 28 гнізд азійських шершнів у 2025 році. В одному такому гнізді може мешкати до 3000 особин цього виду, стверджують експерти. А ще — в одному гнізді може з'явитися до 350 маток, які можуть заснувати наступні колонії.

У Великій Британії навіть створили окремий мобільний застосунок під назвою Asian hornet Watch. Людей закликають за допомогою нього повідомляти про будь-які випадки виявлення азійських шершнів. Визначити цей тип шершнів можна за виглядом: у них чорне черевце з широкою помаранчевою смужкою та лапки, які виглядають так, наче їх вмочили у жовту фарбу.

Вперше у Великій Британії цих комах помітили у 2016 році. Вони потрапляють до країни вантажівками чи іншими транспортними засобами, а ще — можуть перелітати через Ла-Манш, якщо їх супроводжуватиме сильний вітер.

Азійські шершні: у чому небезпека їх поширення

Азійський шершень Фото: Flickr

Азійські шершні — відносно нове явище для Європи, куди вони потрапили у 2000-х роках із Китаю, розповіло видання The Guardian. Ці комахи — хижаки, і їхній раціон складається переважно з інших комах.

Збільшення популяції азійських шершнів у Європі становить чимало загроз:

Винищення бджіл: пасічники часто спостерігають азійських шершнів вуликів, коли ті атакують бджіл, щойно ті вилітають;

"Параліч пошуку їжі" для бджіл, оскільки вони ховаються у вуликах, не в змозі зібрати достатньо пилку та нектару;

Економічна шкода: шершнів приваблюють свіжі фрукти, риба та м'ясо, через що вони атакують сади, поля та навіть ринки у містах;

Загроза для людей: укуси шершнів викликають алергічні реакції, що може закінчитися смертельними випадками.

Нагадаємо, 3 серпня у Daily Mirror повідомили, що пляжний курорт у Великій Британії заполонили сонечка, які нападають на людей.

Також 1 серпня Миколаївське обласне управління Держпродспоживслужби розповіла, що в Україні з'явилися шкідники, гірші за сарану.