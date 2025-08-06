В США запускают дроны для охраны школ: проект вдохновили события в Украине (видео)

В штатах Техас и Флорида планируют протестировать систему беспилотников, которые за секунды будут реагировать на школьные стрельбы. Проект, вдохновленный украинским опытом, реализуют ветераны армии США.

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Как сообщает Daily Mail, в нескольких американских школах готовятся к запуску системы охраны с дронами, которые будут реагировать на стрельбу быстрее полиции. Первые испытания стартуют до конца года в образовательных учреждениях Техаса и Флориды.

Дроны будут размещаться в специальных защитных коробках по всей территории школ и активироваться автоматически при обнаружении оружия или по сигналу тревоги. Всего через 15 секунд после срабатывания сигнала дрон сможет выйти на место и нейтрализовать угрозу. Стоимость одной коробки с тремя дронами составляет 9 тысяч долларов, с шестью — 15 тысяч.

Разработкой системы занимается компания Campus Guardian Angel, которую возглавляет бывший военный Джастин Марстон. По его словам, проект вдохновлялся опытом использования дронов в Украине. В команду входят пилоты с более чем 10 тысячами часов налета, которые будут дежурить в штабе в городе Остин и будут иметь доступ к камерам наблюдения школ в режиме реального времени.

Дроны не вооружены, но способны применять нелетальные средства — например, перцовые капсулы или удары корпусом. По словам разработчиков, это позволит избежать лишней эскалации, в то же время обеспечив эффективную реакцию на угрозу.

Технологию поддержали некоторые политики, в частности губернатор Флориды Рон ДеСантис, который одобрил государственное финансирование пилотного проекта на более 500 тысяч долларов. Система стала ответом на медленную реакцию полиции во время стрельбы в школе Увалде в 2022 году, когда правоохранители медлили с вмешательством.

Как сообщал Фокус, в США произошла стрельба в христианской школе: убиты учитель и ученик.

Фокус также писал, что в школе штата Джорджия мальчик стрелял по ученикам из самой популярной в США винтовки AR.