У США запускають дрони для охорони шкіл: проєкт надихнули події в Україні (відео)

У штатах Техас та Флорида планують протестувати систему безпілотників, які за секунди реагуватимуть на шкільні стрілянини. Проєкт, натхненний українським досвідом, реалізують ветерани армії США.

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Як повідомляє Daily Mail, у кількох американських школах готуються до запуску системи охорони з дронами, які будуть реагувати на стрілянину швидше за поліцію. Перші випробування стартують до кінця року в освітніх закладах Техасу та Флориди.

Дрони розміщуватимуться у спеціальних захисних коробках по всій території шкіл і активуватимуться автоматично при виявленні зброї або за сигналом тривоги. Усього за 15 секунд після спрацювання сигналу дрон зможе вийти на місце й нейтралізувати загрозу. Вартість однієї коробки з трьома дронами становить 9 тисяч доларів, з шістьма – 15 тисяч.

Розробкою системи займається компанія Campus Guardian Angel, яку очолює колишній військовий Джастін Марстон. За його словами, проєкт надихався досвідом використання дронів в Україні. До команди входять пілоти з понад 10 тисячами годин нальоту, які чергуватимуть у штабі в місті Остін та матимуть доступ до камер спостереження шкіл у режимі реального часу.

Дрони не озброєні, але здатні застосовувати нелетальні засоби – наприклад, перцеві капсули або удари корпусом. За словами розробників, це дозволить уникнути зайвої ескалації, водночас забезпечивши ефективну реакцію на загрозу.

Технологію підтримали деякі політики, зокрема губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який схвалив державне фінансування пілотного проєкту на понад 500 тисяч доларів. Система стала відповіддю на повільну реакцію поліції під час стрілянини в школі Увалде у 2022 році, коли правоохоронці зволікали з втручанням.

Як повідомляв Фокус, в США сталась стрілянина у християнській школі: вбито вчителя та учня.

Фокус також писав, що у школі штата Джорджія хлопчик стріляв по учням із найпопулярнішої у США гвинтівки AR.