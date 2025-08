Мальчик сбежал из дома ночью, чтобы поиграть на железнодорожных путях: чудом избежал трагедии (видео)

Шестилетний ребенок выбежал на пути в 4 утра — всего за несколько секунд до приближения поезда. Полицейские успели спасти его прямо перед появлением локомотива.

Как сообщает Need To Know, инцидент произошел в польском городе Микулов, около 4:30 утра. Мальчик незаметно покинул дом, пока родители спали, и направился на железнодорожные пути, где начал играть. На видео с камер наблюдения видно, как он бегает вдоль рельсов и в конце концов садится прямо на них — именно в тот момент, когда шлагбаумы уже были опущены, а огни сигнализации мигали.

На место происшествия сразу прибыли двое офицеров — сержант Давид Фурман и старший констебль Патриция Вольни. Они бросились к ребенку, который оставался на рельсах, и успели оттащить его буквально за секунды до того, как пронесся поезд.

"Офицеры искали ребенка, который, по сообщению, играл вблизи дороги. Увидев опущенные шлагбаумы и мигающие огни, они заметили мальчика, который сидел прямо на рельсах. Через мгновение на большой скорости проехал поезд", — говорится в совместном заявлении полиции.

После инцидента ребенка доставили в полицейский участок, а затем передали родителям. Правоохранители отметили важность родительского контроля и безопасности детей в быту.

"Даже если вы прячете ключи и закрываете двери, дети могут найти способ выбраться из дома. Разговаривайте с детьми об опасности даже тогда, когда кажется, что они еще слишком малы для таких тем", — призвали в полиции.

Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях 4 августа как предостережение для других родителей.

