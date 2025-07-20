"Аура-фарминг": школьник стал звездой сети, танцуя на носу лодки во время гонок (видео)

11-летний мальчик из Индонезии Райан Аркан Даха стал интернет-сенсацией, когда показал свои навыки танца во время гонок на весельных лодках. Ролик стал вирусным в сети, а известные спортсмены Трэвис Келси и Алекс Албон начали повторять его движения.

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Несмотря на невероятную популярность среди мировой интернет-аудитории, индонезиец имеет скромную мечту — стать полицейским в будущем, сообщает NDTV.

Движения Райана стали символом так называемого "аура-фарминга" — интернет-термина, который означает создание или излучение естественной, легкой "крутости", харизмы или положительной энергии, которая привлекает внимание и восхищение. Несмотря на свой юный возраст, парень вырос в семье, где отец и дядя являются профессиональными спортсменами и участвовали в традиционных гонках лодок Pacu Jalur.

Он признается, что сам научился танцевать, наблюдая за другими и накапливая опыт. Также Райан рассказал, что танец, который его прославил в сети, придумал сам, а все движения были мгновением "вдохновения".

После того, как талант парня стал известным, его назначили культурным послом провинции Риау. Впоследствии индонезиец встретился с министрами культуры и туризма в столице Джакарте, а также выступил на национальном телевидении вместе с мамой.

"Каждый раз, когда друзья меня видят, говорят: "Ты стал вирусным!", — делится парень журналистам BBC.

Мама Райана, Рани Ридавати, признается, что часто волнуется из-за выступлений своего сына. Но она знает, что у него есть команда поддержки, а сам юноша прекрасно плавает.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику парня многие пользователи похвалили его навыки танца. Также большинство отметили, что начинают сами невольно повторять движения за Райаном.

Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Теперь понимаю, почему это так вирусится";

"Все просто: движения, пластика и то, что он делает";

"Спасибо, Райан, за этот танец!";

"Отлично!"

"Ты — молодец! Танцуй и держись носа лодки".

Ранее Фокус сообщал, как 84-летняя прабабушка впервые прыгнула на батуте. Пожилые супруги из штата Оклахома (США) решили приобщиться к прыжкам на батуте во время празднования второго дня рождения своего правнука.

Затем стало известно, как реакция папы на первый танец дочери стала вирусной. Оживленная музыка не оставила равнодушным отца невесты, 66-летнего Мигеля Анхеля Мишеля, движения которого больше привлекли внимание соцсетей.