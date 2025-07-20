"Аура-фармінг": школяр став зіркою мережі, танцюючи на носі човна під час перегонів (відео)

11-річний хлопчик з Індонезії Раян Аркан Даха став інтернет-сенсацією, коли показав свої навички танцю під час перегонів на веслових човнах. Ролик став вірусним у мережі, а відомі спортсмени Тревіс Келсі та Алекс Албон почали повторювати його рухи.

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Попри неймовірну популярність серед світової інтернет-аудиторії, індонезієць має скромну мрію — стати полісменом у майбутньому, повідомляє NDTV.

Рухи Раяна стали символом так званого "аура-фармінгу" — інтернет-терміну, який означає створення або випромінювання природної, легкої "крутості", харизми чи позитивної енергії, яка привертає увагу і захоплення. Попри свій юний вік, хлопець виріс у сім'ї, де батько та дядько є професійними спортсменами та брали участь в традиційних перегонах човнів Pacu Jalur.

Він зізнається, що сам навчився танцювати, спостерігаючи за іншими та накопичуючи досвід. Також Раян розповів, що танок, який його прославив у мережі, вигадав сам, а всі рухи були миттю "натхнення".

Після того, як талант хлопця став відомим, його призначили культурним послом провінції Ріау. Згодом індонезієць зустрівся з міністрами культури й туризму у столиці Джакарті, а також виступив на національному телебаченні разом із мамою.

"Щоразу, коли друзі мене бачать, кажуть: "Ти став вірусним!", — ділиться хлопець журналістам BBC.

Мама Раяна, Рані Рідаваті, зізнається, що часто хвилюється через виступи свого сина. Але вона знає, що в нього є команда підтримки, а сам юнак чудово плаває.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика хлопця багато користувачів похвалили його навички танцю. Також більшість відзначили, що починають самі мимоволі повторювати рухи за Раяном.

Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Тепер розумію, чому це так віруситься";

"Все просто: рухи, пластика та те, що він робить";

"Дякую, Раяне, за цей танець!";

"Супер!";

"Ти — молодець! Танцюй і тримайся носа човна".

Раніше Фокус повідомляв, як 84-річна прабабуся вперше стрибнула на батуті. Літнє подружжя зі штату Оклахома (США) вирішило долучитися до стрибків на батуті під час святкування другого дня народження свого правнука.

Потім стало відомо, як реакція тата на перший танець доньки стала вірусною. Жвава музика не залишила байдужим батька нареченої, 66-річного Мігеля Анхеля Мішеля, рухи якого більше привернув увагу соцмереж.