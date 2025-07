Переплюнув наречених: реакція тата на перший танець доньки стала вірусною (відео)

33-річна наречена з Сан-Дієго (США) Б'янка Вайлер та її обранець Патрік проводили доволі пишне весілля, яке завершилося першим танком молодят. Жвава музика також не залишила байдужим батька нареченої, 66-річного Мігеля Анхеля Мішеля, рухи якого більше привернув уваги користувачів соцмереж.

Ролик з танком батька став вірусним — набрав 4.2 млн переглядів, 960 тис. вподобайок і сотні коментарів в Tiktok.

На відео з підписом "Мій тато — це ціла атмосфера" можна побачити, що спочатку молодята почали свій танець під пісню "Better Half of Me" Тома Вокера, яка раптово змінилася на мексиканський хіт "Cómo" у виконанні Валентіна Елісальде. Батько нареченої, який обожнює цей трек, захоплено почав крутитися, обертатися та виляти стегнами.

Сестра Б'янки, 33-річна Джесіка розповідає, що спочатку тато намагався зняти перший танець доньки на відео, його ноги не витримали — і він врешті повністю відклав телефон убік. Сама ж Б'янка розповіла Newsweek, що це був "таким щирим і щасливим моментом для батька".

"Я виросла, танцюючи під цю пісню з татом і братами-сестрами, тож я знала, що вона заведе гостей. Побачити, як він танцює, було справжньою радістю. Весілля й так було наповнене красивими, зворушливими моментами, а його спроба зняти мене на відео, яка перетворилася на щире захоплення музикою, просто змусила мене сміятись", — згадує Б'янка.

Жінка додає, що інші гості також почали знімати на відео її батька та додає, що тато Мігель є яскравою особистістю, яка "давно всім імпонує".

"Чесно, я б здивувалась більше, якби він не станцював", — щиро додала Б'янка журналістам.

Реакція соцмереж

В коментарях до вірусного відео, юзери відзначили пластику та талант танцівника у Мігеля, назвавши його "головним" на святі молодят. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Круто, що ти вийшла заміж під татів танцювальний виступ!";

"Мій тато зробить сальто, коли я стану "відповідальністю" іншого чоловіка";

"Я не можу! Він не може втриматися! Так намагався!";

"Він дійсно намагався не перебивати твій момент… але музика перемогла";

"Коли звучить улюблений хіт, тут ніхто не може зупинити тебе. Мігель, запалюйте!".

