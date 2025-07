Переплюнул молодоженов: реакция папы на первый танец дочери стала вирусной (видео)

33-летняя невеста из Сан-Диего (США) Бьянка Вайлер и ее избранник Патрик проводили довольно пышную свадьбу, которая завершилась первым танцем молодоженов. Оживленная музыка также не оставила равнодушным отца невесты, 66-летнего Мигеля Анхеля Мишеля, движения которого больше привлекли внимание пользователей соцсетей.

Ролик с танком отца стал вирусным — набрал 4.2 млн просмотров, 960 тыс. лайков и сотни комментариев в Tiktok.

На видео с подписью "Мой папа — это целая атмосфера" можно увидеть, что сначала молодожены начали свой танец под песню "Better Half of Me" Тома Уокера, которая внезапно сменилась на мексиканский хит "Cómo" в исполнении Валентина Элисальде. Отец невесты, который обожает этот трек, восторженно начал крутиться, вращаться и вилять бедрами.

Сестра Бьянки, 33-летняя Джессика рассказывает, что сначала папа пытался снять первый танец дочери на видео, его ноги не выдержали — и он в конце концов полностью отложил телефон в сторону. Сама же Бьянка рассказала Newsweek, что это был "таким искренним и счастливым моментом для отца".

"Я выросла, танцуя под эту песню с папой и братьями-сестрами, поэтому я знала, что она заведет гостей. Увидеть, как он танцует, было настоящей радостью. Свадьба и так была наполнена красивыми, трогательными моментами, а его попытка снять меня на видео, которая превратилась в искреннее увлечение музыкой, просто заставила меня смеяться", — вспоминает Бьянка.

Женщина добавляет, что другие гости также начали снимать на видео ее отца и добавляет, что папа Мигель является яркой личностью, которая "давно всем импонирует".

"Честно, я бы удивилась больше, если бы он не станцевал", — искренне добавила Бьянка журналистам.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи отметили пластику и талант танцовщика у Мигеля, назвав его "главным" на празднике молодоженов. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Круто, что ты вышла замуж под папино танцевальное выступление!";

"Мой папа сделает сальто, когда я стану "ответственностью" другого мужчины";

"Я не могу! Он не может удержаться! Так старался!";

"Он действительно старался не перебивать твой момент... но музыка победила";

"Когда звучит любимый хит, здесь никто не может остановить тебя. Мигель, зажигайте!".

