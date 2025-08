Хлопчик утік з дому вночі, щоб погратись на залізничних коліях: дивом уникнув трагедії (відео)

Шестирічна дитина вибігла на колії о 4-й ранку — лише за кілька секунд до наближення потяга. Поліцейські встигли врятувати його просто перед появою локомотива.

Як повідомляє Need To Know, інцидент стався у польському місті Микулів, близько 4:30 ранку. Хлопчик непомітно залишив дім, поки батьки спали, та попрямував на залізничну колію, де почав бавитися. На відео з камер спостереження видно, як він бігає вздовж рейок і зрештою сідає просто на них — саме в той момент, коли шлагбауми вже були опущені, а вогні сигналізації миготіли.

На місце події одразу прибули двоє офіцерів — сержант Давід Фурман та старший констебль Патриція Вольні. Вони кинулися до дитини, яка залишалася на колії, і встигли відтягнути її буквально за секунди до того, як пронісся поїзд.

"Офіцери шукали дитину, яка, за повідомленням, гралася поблизу дороги. Побачивши опущені шлагбауми й миготливі вогні, вони помітили хлопчика, який сидів прямо на рейках. Через мить на великій швидкості проїхав поїзд", — йдеться у спільній заяві поліції.

Після інциденту дитину доправили до поліційної дільниці, а згодом передали батькам. Правоохоронці наголосили на важливості батьківського контролю та безпеки дітей у побуті.

"Навіть якщо ви ховаєте ключі й зачиняєте двері, малеча може знайти спосіб вибратися з дому. Розмовляйте з дітьми про небезпеку навіть тоді, коли здається, що вони ще занадто малі для таких тем", — закликали в поліції.

Відео з місця події було опубліковано у соціальних мережах 4 серпня як застереження для інших батьків.

