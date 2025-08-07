Имел доступ к секретным данным: в США военный собирал конфиденциальную информацию для России о танках Abrams

22-летний солдат армии США Тейлор Адам Ли был задержан в штате Техас и обвинен в попытке передать России конфиденциальные данные о танках M1A1 Abrams. Он предлагал помощь России, а данные являются ценными для россиян ввиду того, что США уже предоставили Украине версию этого танка.

Тейлор Адам Ли в июле пытался передать конфиденциальные данные о танке и его уязвимых характеристиках лицу, которое он считал офицером из российской разведки. Подробности рассказали в CNN со ссылкой на Министерство юстиции США.

В интернете Ли заявил, что американцы якобы "недовольны" его попытками разоблачить их "слабые стороны", и объявил, что готов даже "добровольно помогать Российской Федерации" любыми способами.

Прокуроры рассказали, что американский военный в конце июля доставил то, что казалось частью танкового оборудования, на склад в Эль-Пасо штата Техас. После этого Ли отправил якобы офицеру российской разведки короткое сообщение, в котором говорилось о том, что "миссия выполнена".

Информация об американском танке Abrams, которую собирал он для россиян, может быть полезной для них в контексте российско-украинской войны. Дело в том, что США уже предоставили Украине в качестве военной помощи версию этого танка, как рассказывали в CNN в апреле 2023 года.

Американский военный хотел получить российское гражданство

Роман Рожавский, помощник директора контрразведывательного отдела ФБР, сообщил в комментарии изданию, что Ли считал свои действия работой на российскую разведку, поскольку надеялся получить гражданство РФ. Это должно было произойти как обмен: Ли должен был предоставить необходимые секретные данные о танке, а взамен спецслужбы ему обещали российский паспорт.

Бригадный генерал Шон Ф. Стинчон, офицер Командования контрразведки армии США, отреагировал на инцидент. По его словам, это "тревожное напоминание о серьезной угрозе", с которой столкнулась американская армия.

Стоит отметить, что 6 августа президент США Дональд Трамп также заявил о том, что Россия является "исключительной угрозой" для Америки, в частности для ее национальной безопасности и внешней политики.

Напомним, 7 августа Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным, заявив, что есть высокие шансы на то, что это произойдет в ближайшее время.