Мав доступ до секретних даних: у США військовий збирав конфіденційну інформацію для Росії про танки Abrams

22-річний солдат армії США Тейлор Адам Лі був затриманий у штаті Техас та звинувачений у спробі передати Росії конфіденційні дані про танки M1A1 Abrams. Він пропонував допомогу Росії, а дані є цінними для росіян з огляду на те, що США вже надали Україні версію цього танка.

Related video

Тейлор Адам Лі у липні намагався передати конфіденційні дані про танк та його вразливі характеристики особі, яку він вважав офіцером з російської розвідки. Подробиці розповіли у CNN з посиланням на Міністерство юстиції США.

В інтернеті Лі заявив, що американці нібито "незадоволені" його спробами викрити їхні "слабкі сторони", й оголосив, що готовий навіть "добровільно допомагати Російській Федерації" у будь-який спосіб.

Прокурори розповіли, що американський військовий наприкінці липня доставив те, що здавалося частиною танкового обладнання, до складу в Ель-Пасо штату Техас. Після цього Лі надіслав нібито офіцеру російської розвідки коротке повідомлення, у якому йшлося про те, що "місія виконана".

Інформація про американський танк Abrams, яку збирав він для росіян, може бути корисною для них у контексті російсько-української війни. Річ у тому, що США вже надали Україні у ролі військової допомоги версію цього танка, як розповідали у CNN у квітні 2023 року.

Американський військовий хотів отримати російське громадянство

Роман Рожавський, помічник директора контррозвідувального відділу ФБР, повідомив у коментарі виданню, що Лі вважав свої дії роботою на російську розвідку, оскільки сподівався отримати громадянство РФ. Це мало відбутися як обмін: Лі мав надати необхідні секретні дані про танк, а натомість спецслужби йому обіцяли російський паспорт.

Бригадний генерал Шон Ф. Стінчон, офіцер Командування контррозвідки армії США, відреагував на інцидент. За його словами, це "тривожне нагадування про серйозну загрозу", з якою зіткнулася американська армія.

Варто зазначити, що 6 серпня президент США Дональд Трамп також заявив про те, що Росія є "винятковою загрозою" для Америки, зокрема для її національної безпеки та зовнішньої політики.

Нагадаємо, 7 серпня Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі з Путіним, заявивши, що є високі шанси на те, що це відбудеться найближчим часом.