Спустя 2000 лет мечта римлян исполнится: в Италии построят самый длинный в мире подвесной мост

Мост между Сицилией и материковой Италией хотели построить еще две тысячи лет назад. Тогда эта идея пришла в голову римлянам, но построить мост на лодках через Мессинский пролив им не удалось. Подвесной мост будет стоить 13,5 млрд евро.

Правительство Италии дало окончательное одобрение проекту стоимостью 13,5 миллиарда евро по строительству крупнейшего в мире подвесного моста, который соединит Сицилию с материком через Мессинский пролив. В разное время этой идее мешали землетрясения, мафия и недостаток технологий, пишет Telegraph.

Мессинский мост соединит Италию и Сицилию

Длина моста составит около 3,7 километра, а подвесной пролет — 3,3 километра. Это на 1277 метров превзойдет длину самого длинного на данный момент турецкого моста Чанаккале.

Мост Чанаккале был построен в 2022 году с использованием инженерного проекта, аналогичного тому, который был разработан для моста в Мессине. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 6 августа уже заявила, что это инвестиции в настоящее и будущее Италии, и добавила: "Нам нравятся сложные задачи, если они имеют смысл".

Когда появилась идея построить мост через Мессинский пролив

Первыми идею соединить остров с материком с помощью ряда соединенных лодок задумали римляне, но затем от этой идеи отказались из-за опасений, что такое сооружение заблокирует морское движение в проливе.

Идея вновь возникла в 1950-х годах, но была отложена на десятилетия из-за активности мафии и из-за землетрясения 1908 года, когда погибло более 80 000 человек.

Мессинский пролив Фото: Соцсети

Землетрясение и последовавшее за ним цунами практически уничтожили Реджо-ди-Калабрию, находящуюся на носке итальянского сапога, и Мессину, на сицилийской стороне пролива. Сильвио Берлускони заявлял, что построит этот мост в 2002 году, но идея снова заглохла.

Проект столкнулся с жестким сопротивлением со стороны тех, кто ставит под сомнение целесообразность строительства такого моста в сейсмической зоне.

Многие также опасаются перерасхода средств, возможного ущерба окружающей среде и проникновения мафии в строительные контракты. Так как самый длинный в мире подвесной мост протянется от Калабрии — родины могущественной мафии "Ндрангета" — до Сицилии, оплота организованной преступной группировки "Коза Ностра".

Мессинский мост соединит Сицилию и Италию Фото: Соцсети

Некоторые общественные организации, выступающие против строительства моста, заявляют, что в нем нет необходимости, а экологические ассоциации на этой неделе подали жалобу в Европейский союз, указав на серьезные риски для местной окружающей среды.

Они утверждают, что существуют угрозы для птиц, мигрирующих между Европой и Африкой, поскольку этот район также расположен в одном из самых сейсмически активных районов Средиземноморья.

"Мы надеемся, что настоящие арбитры — третьи лица, Счетная палата, ЕС, судебная система — придут и остановят эту игру, которая разрушительна для нашей территории", — заявил агентству активист движения «Нет мосту» Даниэле Ялаква.

Каким будет самый длинный подвесной мост в мире

Благодаря трем автомобильным полосам в каждом направлении и двухпутной железной дороге мост сможет перевозить 6000 автомобилей в час и 200 поездов в день, что позволит сократить время пересечения пролива на пароме со 100 минут до 10 минут на автомобиле. Сейчас через Мессинский пролив ходит паром.

Мост через Мессинский пролив пытались строить древние римляне Фото: Соцсети

Однако мост также пользуется мощной поддержкой тех, кто считает, что скоростное железнодорожное и автомобильное сообщение даст столь необходимый импульс развитию Сицилии и остальных южных регионов Италии.

В настоящее время паромная переправа занимает около 20 минут, плюс посадка и высадка, на которые в часы пик может потребоваться несколько часов.

Поезда на Сицилию и обратно также перевозятся на паромах, что занимает около двух часов. Италия стремится включить инвестиции в мост в расходы на оборону, что поможет ей выполнить обязательства стран НАТО по увеличению военных бюджетов до 5% от ВВП к 2035 году.

Лидер правящей партии "Лига" и министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что инфраструктура будет иметь как гражданские, так и военные цели.

"Очевидно, что он имеет двойное назначение и поэтому может использоваться и в целях безопасности", — заявил он на пресс-конференции. И пообещал, что работы начнутся уже осенью 2025 года.

Проект моста через Мессинский пролив был передан консорциуму Eurolink по итогам международного тендера. Крупнейшая строительная компания Италии Webuild возглавляет консорциум, в который входят испанская группа Sacyr и японская IHI.

Полученное одобрение позволит начать предварительные работы, включая археологические и геологические изыскания. Также будет разрешена экспроприация земель. Ожидается, что работы над мостом через Мессинский пролив будут завершены к 2032 году.

