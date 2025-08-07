Через 2000 років мрія римлян здійсниться: в Італії побудують найдовший у світі підвісний міст

Міст між Сицилією і материковою Італією хотіли побудувати ще дві тисячі років тому. Тоді ця ідея спала на думку римлянам, але побудувати міст на човнах через Мессинську протоку їм не вдалося. Підвісний міст коштуватиме 13,5 млрд євро.

Уряд Італії дав остаточне схвалення проєкту вартістю 13,5 мільярда євро з будівництва найбільшого у світі підвісного мосту, який з'єднає Сицилію з материком через Мессинську протоку. У різний час цій ідеї заважали землетруси, мафія і брак технологій, пише Telegraph.

Мессинський міст з'єднає Італію та Сицилію

Довжина моста становитиме близько 3,7 кілометра, а підвісний проліт — 3,3 кілометра. Це на 1277 метрів перевершить довжину найдовшого на даний момент турецького моста Чанаккале.

Міст Чанаккале побудували 2022 року з використанням інженерного проєкту, аналогічного до того, що розробили для мосту в Мессіні. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні 6 серпня вже заявила, що це інвестиції в сьогодення і майбутнє Італії, і додала: "Нам подобаються складні завдання, якщо вони мають сенс".

Коли з'явилася ідея побудувати міст через Мессинську протоку

Першими ідею з'єднати острів з материком за допомогою низки з'єднаних човнів задумали римляни, але потім від цієї ідеї відмовилися через побоювання, що така споруда заблокує морський рух у протоці.

Ідея знову виникла в 1950-х роках, але її відклали на десятиліття через активність мафії та через землетрус 1908 року, коли загинуло понад 80 000 осіб.

Мессинська протока Фото: Соцсети

Землетрус і цунамі, що послідувало за ним, практично знищили Реджо-ді-Калабрію, що розташована на носку італійського чобота, і Мессіну, на сицилійському боці протоки. Сільвіо Берлусконі заявляв, що побудує цей міст у 2002 році, але ідея знову заглохла.

Проєкт зіткнувся з жорстким опором з боку тих, хто ставить під сумнів доцільність будівництва такого мосту в сейсмічній зоні.

Багато хто також побоюється перевитрати коштів, можливої шкоди навколишньому середовищу і проникнення мафії в будівельні контракти. Оскільки найдовший у світі підвісний міст простягнеться від Калабрії — батьківщини могутньої мафії "Ндрангета" — до Сицилії, оплоту організованого злочинного угруповання "Коза Ностра".

Мессинський міст з'єднає Сицилію та Італію Фото: Соцсети

Деякі громадські організації, які виступають проти будівництва мосту, заявляють, що в ньому немає необхідності, а екологічні асоціації цього тижня подали скаргу до Європейського союзу, вказавши на серйозні ризики для місцевого довкілля.

Вони стверджують, що існують загрози для птахів, які мігрують між Європою та Африкою, оскільки цей район також розташований в одному з найбільш сейсмічно активних районів Середземномор'я.

"Ми сподіваємося, що справжні арбітри — треті особи, Рахункова палата, ЄС, судова система — прийдуть і зупинять цю гру, яка руйнівна для нашої території", — заявив агентству активіст руху "Ні мосту" Даніеле Ялаква.

Яким буде найдовший підвісний міст у світі

Завдяки трьом автомобільним смугам у кожному напрямку і двоколійній залізниці міст зможе перевозити 6000 автомобілів на годину і 200 поїздів на день, що дасть змогу скоротити час перетину протоки на поромі зі 100 хвилин до 10 хвилин на автомобілі. Зараз через Мессинську протоку ходить пором.

Міст через Мессинську протоку намагалися будувати стародавні римляни Фото: Соцсети

Однак міст також користується потужною підтримкою тих, хто вважає, що швидкісне залізничне та автомобільне сполучення дасть такий необхідний імпульс розвитку Сицилії та інших південних регіонів Італії.

Наразі поромна переправа займає близько 20 хвилин, плюс посадка і висадка, на які в години пік може знадобитися кілька годин.

Потяги на Сицилію і назад також перевозяться на поромах, що займає близько двох годин. Італія прагне включити інвестиції в міст у витрати на оборону, що допоможе їй виконати зобов'язання країн НАТО щодо збільшення військових бюджетів до 5% від ВВП до 2035 року.

Лідер правлячої партії "Ліга" і міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що інфраструктура матиме як цивільні, так і військові цілі.

"Очевидно, що він має подвійне призначення і тому може використовуватися і з метою безпеки", — заявив він на пресконференції. І пообіцяв, що роботи почнуться вже восени 2025 року.

Проєкт моста через Мессінську протоку передали консорціуму Eurolink за підсумками міжнародного тендера. Найбільша будівельна компанія Італії Webuild очолює консорціум, до якого входять іспанська група Sacyr і японська IHI.

Отримане схвалення дасть змогу розпочати попередні роботи, включно з археологічними та геологічними дослідженнями. Також буде дозволена експропріація земель. Очікується, що роботи над мостом через Мессинську протоку буде завершено до 2032 року.

