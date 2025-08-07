Франция в "огне": крупнейший пожар за 75 лет уничтожает леса на юге (видео)

Во французском департаменте Од, на юге страны, вспыхнул самый масштабный за последние десятилетия лесной пожар — пламя уже уничтожило более 16 тысяч гектаров. Правительство называет ситуацию беспрецедентной и напрямую связывает ее с последствиями климатических изменений.

Как сообщает Le Parisien, возгорание произошло во вторник, около 17:00, в районе Риботе. Уже через несколько часов огонь охватил огромную территорию вблизи города Нарбонн. Быстрому распространению способствовали сильный ветер (до 60 км/ч), чрезвычайно сухая растительность и влажность ниже 25%.

Пожар во французском департаменте Од

По данным Министерства экологического перехода, это самый масштабный пожар во Франции с 1976 года. В то же время министр внутренних дел Бруно Ретайлло заявил, что его последствия могут даже превзойти катастрофу 1949 года, когда выгорело 52 тысячи гектаров и погибли 82 человека. По его словам, площадь нынешнего бедствия равна совокупным потерям за 2019, 2020, 2021 и 2024 годы и вдвое превышает показатель 2023-го. В министерстве подчеркивают: событие является показательным примером последствий глобального потепления.

Правительственная база лесных пожаров BDIFF подтверждает, что подобного масштаба стихии Франция не видела по меньшей мере два десятилетия. Для сравнения, в 2022 году огонь в Ландирасе уничтожил более 12 500 гектаров, а в 1990-м в департаменте Вар — более 11 тысяч.

Начальник пожарной охраны департамента Кристоф Маньи сообщил, что даже несмотря на некоторое ослабление ветра в среду, пожар остается активным и продолжает распространяться из-за чрезвычайно сухой растительности.

Пожар на юге Франции — что известно о последствиях стихии

По информации телеканала BFMTV, в результате стихии погибла 65-летняя женщина. Еще 13 человек получили ранения, среди которых — двое гражданских и одиннадцать пожарных. Один из жителей и один спасатель находятся в критическом состоянии. Огонь также уничтожил или повредил 25 домов и 35 транспортных средств.

Три человека, которых ранее считали пропавшими без вести, были найдены живыми и в хорошем состоянии здоровья — об этом сообщила префектура Од, подтвердив информацию RTL.

Обновленные данные, озвученные министром Ретайлло, свидетельствуют, что пропавших без вести больше нет. Двое гражданских были госпитализированы (один — с серьезными ожогами), а среди пострадавших спасателей один получил травму головы.

Супрефект Нарбонны Реми Ресио заявил, что хотя темпы распространения огня несколько замедлились благодаря благоприятным погодным условиям, ситуация остается напряженной. По его словам, на месте продолжают работать значительные силы — 1850 пожарных и 600 единиц техники.

К тушению также привлечены воздушные ресурсы: шесть самолетов Canadair, три самолета Dash, два тяжелых и два легких вертолета, а также один армейский вертолет, который выполняет разведку с воздуха.

Ресио отметил, что двое тяжело раненых до сих пор находятся под наблюдением врачей, и призвал не ставить под угрозу жизни спасателей. По его словам, этот пожар является "монстром" — чрезвычайно сильным и непредсказуемым.

