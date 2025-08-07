Франція у "вогні": найбільша пожежа за 75 років нищить ліси на півдні (відео)

У французькому департаменті Од, на півдні країни, спалахнула наймасштабніша за останні десятиліття лісова пожежа — полум’я вже знищило понад 16 тисяч гектарів. Уряд називає ситуацію безпрецедентною і напряму пов’язує її з наслідками кліматичних змін.

Як повідомляє Le Parisien, займання сталося у вівторок, близько 17:00, в районі Ріботе. Вже за кілька годин вогонь охопив величезну територію поблизу міста Нарбонн. Швидкому поширенню сприяли сильний вітер (до 60 км/год), надзвичайно суха рослинність і вологість нижче 25%.

Пожежа у французькому департаменті Од

За даними Міністерства екологічного переходу, це наймасштабніша пожежа у Франції з 1976 року. Водночас міністр внутрішніх справ Бруно Ретайлло заявив, що її наслідки можуть навіть перевершити катастрофу 1949 року, коли вигоріло 52 тисячі гектарів і загинули 82 людини. За його словами, площа теперішнього лиха дорівнює сукупним втратам за 2019, 2020, 2021 та 2024 роки і вдвічі перевищує показник 2023-го. У міністерстві підкреслюють: подія є показовим прикладом наслідків глобального потепління.

Урядова база лісових пожеж BDIFF підтверджує, що подібного масштабу стихії Франція не бачила щонайменше два десятиліття. Для порівняння, у 2022 році вогонь у Ландірасі знищив понад 12 500 гектарів, а у 1990-му в департаменті Вар — понад 11 тисяч.

Начальник пожежної охорони департаменту Крістоф Маньї повідомив, що навіть попри певне ослаблення вітру у середу, пожежа залишається активною й продовжує розповсюджуватись через надзвичайно суху рослинність.

Пожежа на півдні Франції — що відомо про наслідки стихії

За інформацією телеканалу BFMTV, унаслідок стихії загинула 65-річна жінка. Ще 13 людей зазнали поранень, серед яких — двоє цивільних та одинадцять пожежників. Один із мешканців і один рятувальник перебувають у критичному стані. Вогонь також знищив або пошкодив 25 будинків і 35 транспортних засобів.

Троє осіб, яких раніше вважали зниклими безвісти, були знайдені живими та у доброму стані здоров’я — про це повідомила префектура Од, підтвердивши інформацію RTL.

Оновлені дані, озвучені міністром Ретайлло, свідчать, що зниклих безвісти більше немає. Двоє цивільних були госпіталізовані (один — із серйозними опіками), а серед постраждалих рятувальників один отримав травму голови.

Супрефект Нарбонни Ремі Ресіо заявив, що хоч темпи поширення вогню дещо сповільнились завдяки сприятливішим погодним умовам, ситуація залишається напруженою. За його словами, на місці продовжують працювати значні сили — 1850 пожежників і 600 одиниць техніки.

До гасіння також залучено повітряні ресурси: шість літаків Canadair, три літаки Dash, два важкі та два легкі гелікоптери, а також один армійський гвинтокрил, який виконує розвідку з повітря.

Ресіо наголосив, що двоє тяжко поранених досі перебувають під наглядом лікарів, і закликав не ставити під загрозу життя рятувальників. За його словами, ця пожежа є "монстром" — надзвичайно сильною і непередбачуваною.

