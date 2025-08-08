"Наградил народ вкусной едой": россиян начали кормить бургерами по рецепту Ким Чен Ына

В самолетах северокорейской авиакомпании туристам раздавали бургеры, которые, по словам стюардесс, лично создал лидер КНДР, "объединив котлету и булку".

Российская пропаганда активно включилась в работу по "развеиванию стереотипов" про Северную Корею. И использует для этого туристов, которые могут посещать КНДР, а потом хвалить северокорейские курорты и гостеприимство, рассказывая, что закрытая страна во главе с диктатором не так уж и отличается от остального мира. Об этом пишет росСМИ Life.

В очередном отзыве российских туристов на отдых в КНДР рассказывается, что они ожидали "мрак и страх, а нашли уважение, необычные гостиницы и особую культуру".

Особо отмечается, что про Северную Корею говорят, что там голод, но российские туристы голода не видели и им уже в самолете начали раздавать бургеры, который создал сам Ким Чен Ын лично в 2009 году.

В КНДР считается, что бургер придумал Ким, а не американцы Фото: Скриншот

"Стюардессы сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой", — рассказала Дарья из Москвы, которая удивилась, что на борту самолета раздают типично американскую провизию.

Сам самолет по словам туристок – это 49-летний советский Ту-154 в котором не было ни кислородных масок, ни спасательных жилетов.

Также туристы хвалили, что даже посреди ночи для них в гостинице искали утюг, а почти в каждом месте, куда приезжали туристы, их встречали с особым уважением.

"Ты выходишь из автобуса, под аплодисменты не двух-трех людей, а там может стоять 20 человек… И это всё вызывает такие эмоции, будто бы ты не просто неизвестный человек, который туда приехал, а будто тебя знают, тебе рады, конкретно тебе рады, и вот эти ощущения продолжались на протяжении всей поездки", — рассказала Ксения из Москвы.

Дарья рассказала, что с ними летели и жители Северной Кореи – однаково одетые и со значками на пиджаках. С собой они везли огромные коробки в которых было все: от молока до техники.

Хотя туристов в КНДР стало больше, строгий контроль о котором рассказывали первые путешественники в Пхеньян, никуда не делся. Свободы передвижения у туристов почти нет.

Туристы в Северной Корее пока только российские Фото: Соцсети

"Мы не можем выйти из отеля без гида, нас не выпустит охрана", — рассказала одна из туристок. Все прогулки по городу — короткие, строго организованные. За все время удалось пройтись по улицам лишь дважды, и то буквально на 5-6 минут, строем, по выделенной улице, после чего туристов забирал автобус. При этом группу всегда сопровождает два человека — гид и "КГБешник".

"Местная служба безопасности присутствует везде, везде сопровождает. Один-два человека — это в основном мужчины, которые одеты в такой же черный пиджак, как и у всех, и с портретом вождей соответственно", — вспоминает девушка.

Туристы в Северной Корее Фото: Соцсети

Интернет был, но только для туристов, строго по паспорту и по весьма ограниченному времени: доллар двадцать за десять минут, чтобы местные к нему доступа не имели — все их смартфоны работали только с внутренней сетью.

Но при этом российские туристы хвалят Пхеньян за благоустройство и чистоту и заявляют, что строгие ограничения "не мешают наслаждаться поездкой".

Регулировщица в Северной Корее Фото: Соцсети

Вывозить местную валюту запрещено. "Они даже их давать не хотят, им интересно, чтобы люди тратили в долларах", — отметил путешественник.

Российские туристы заявляют, что в КНДР "не так там все страшно, как рассказывают" и там россиян "любят и ждут". А росСМИ резюмируют, что "в КНДР есть правила и к лидерам относятся с особым почтением". Но при этом — можно фотографировать почти все (кроме военных, строек и неопрятных людей), разговаривать с местными гидами, "петь "Катюшу" и пробовать крабов в отеле".

Российским туристам показывают идеальную КНДР без свободы передвижения Фото: Соцсети

Напомним, ранее Фокус писал, как к приезду главы российского МИД Сергея Лаврова на курорт Вонсан-Кальма в КНДР срочно согнали местных жителей, чтобы те изображали туристов.

Сам курорт Вонсан-Кальма очень примечателен. Прежде, чем его привели в порядок и открыли для туристов, его облюбовали бездомные, существование которых в Северной Корее отрицается. Так что роскошный курорт, где принимали Лаврова, долгое время имел буквально дурнопахнущую репутацию.

При этом рядом с курортом Вонсан-Кальма находится ракетный полигон. Проводятся ли там испытания и сейчас – неизвестно.