"Нагородив народ смачною їжею": росіян почали годувати бургерами за рецептом Кім Чен Ина

У літаках північнокорейської авіакомпанії туристам роздавали бургери, які, за словами стюардес, особисто створив лідер КНДР, "об'єднавши котлету і булку".

Related video

Російська пропаганда активно включилася в роботу з "розвіювання стереотипів" про Північну Корею. І використовує для цього туристів, які можуть відвідувати КНДР, а потім хвалити північнокорейські курорти і гостинність, розповідаючи, що закрита країна на чолі з диктатором не так вже й відрізняється від решти світу. Про це пише росЗМІ Life.

У черговому відгуку російських туристів на відпочинок у КНДР розповідається, що вони очікували "морок і страх, а знайшли повагу, незвичні готелі та особливу культуру".

Особливо наголошується, що про Північну Корею кажуть, що там голод, але російські туристи голоду не бачили, і їм уже в літаку почали роздавати бургери, який створив сам Кім Чен Ин особисто 2009 року.

У КНДР вважають, що бургер придумав Кім, а не американці Фото: Скриншот

"Стюардеси сказали, що великий вождь об'єднав котлету і булку і нагородив народ смачною їжею", — розповіла Дар'я з Москви, яка здивувалася, що на борту літака роздають типово американську провізію.

Сам літак, за словами туристок, — це 49-річний радянський Ту-154, у якому не було ні кисневих масок, ні рятувальних жилетів.

У літаках КНДР роздають бургери

Також туристи хвалили, що навіть посеред ночі для них у готелі шукали праску, а майже в кожному місці, куди приїжджали туристи, їх зустрічали з особливою повагою.

"Ти виходиш з автобуса, під оплески не двох-трьох людей, а там може стояти 20 осіб... І це все викликає такі емоції, ніби ти не просто невідома людина, яка туди приїхала, а ніби тебе знають, тобі радіють, конкретно тобі радіють, і ось ці відчуття тривали протягом усієї поїздки", — розповіла Ксенія з Москви.

Дарина розповіла, що з ними летіли і жителі Північної Кореї — однаково одягнені та зі значками на піджаках. Із собою вони везли величезні коробки, в яких було все: від молока до техніки.

Хоча туристів у КНДР побільшало, суворий контроль, про який розповідали перші мандрівники в Пхеньян, нікуди не подівся. Свободи пересування у туристів майже немає.

Туристи в Північній Кореї поки що тільки російські Фото: Соцсети

"Ми не можемо вийти з готелю без гіда, нас не випустить охорона", — розповіла одна з туристок. Усі прогулянки містом — короткі, строго організовані. За весь час вдалося пройтися вулицями лише двічі, і то буквально на 5-6 хвилин, строєм, по виділеній вулиці, після чого туристів забирав автобус. При цьому групу завжди супроводжує дві людини — гід і "КДБешник".

"Місцева служба безпеки присутня скрізь, скрізь супроводжує. Одна-дві людини — це здебільшого чоловіки, які одягнені в такий самий чорний піджак, як і в усіх, і з портретом вождів відповідно", — згадує дівчина.

Туристи в Північній Кореї Фото: Соцсети

Інтернет був, але тільки для туристів, суворо за паспортом і за вельми обмеженим часом: долар двадцять за десять хвилин, щоб місцеві до нього доступу не мали — всі їхні смартфони працювали тільки з внутрішньою мережею.

Але при цьому російські туристи хвалять Пхеньян за благоустрій і чистоту і заявляють, що суворі обмеження "не заважають насолоджуватися поїздкою".

Регулювальниця в Північній Кореї Фото: Соцсети

Вивозити місцеву валюту заборонено. "Вони навіть їх давати не хочуть, їм цікаво, щоб люди витрачали в доларах", — зазначив мандрівник.

Російські туристи заявляють, що в КНДР "не так там усе страшно, як розповідають" і там росіян "люблять і чекають". А росЗМІ резюмують, що "в КНДР є правила і до лідерів ставляться з особливою повагою". Але при цьому — можна фотографувати майже все (крім військових, будівництв і неохайних людей), розмовляти з місцевими гідами, "співати "Катюшу" і пробувати крабів у готелі".

Російським туристам показують ідеальну КНДР без свободи пересування Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як до приїзду глави російського МЗС Сергія Лаврова на курорт Вонсан-Кальма в КНДР терміново зігнали місцевих жителів, щоб ті зображали туристів.

Сам курорт Вонсан-Кальма дуже примітний. Перш ніж його привели до ладу і відкрили для туристів, його вподобали бездомні, існування яких у Північній Кореї заперечується. Тож розкішний курорт, де приймали Лаврова, тривалий час мав репутацію, що буквально смердить.

При цьому поруч із курортом Вонсан-Кальма розташований ракетний полігон. Чи проводяться там випробування і зараз — невідомо.