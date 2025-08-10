В Шотландии под жилье продают историческую церковь XVIII века с собственным кладбищем (фото)
Церковь Роксбурга 1752 года постройки выставлена на продажу за 150 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 8,3 млн гривен.
Власти уже дали разрешение на переоборудование исторического объекта, расположенного в сельской местности в нескольких минутах езды от близлежащего города Келсо в современный дома, сообщает агентство Rightmove.
Проект включает в себя создание воздушного отопления, отделку внутренних стен энергоэффективными материалами и дополнительное остекление. При этом о нового владельца потребуется сохранить историческое наследие здания, защищая кафедру, оригинальные дверные проемы и витражи. Предлагается также повторно использовать имеющиеся скамьи и деревянные панели для интеграции в новый интерьер.
На первом этаже будет расположена большая гостиная с кухней открытой планировки, а также несколько комнат поменьше. Также на первом этаже расположены спальня с доступом для людей с ограниченными возможностями, ванная комната, прачечная и гардеробная с туалетом. Наверху, в главной спальне, есть балкон в стиле мезонина, а также еще две дополнительные спальни с ванными комнатами.
В то же время потенциальному покупателю следует учесть, что здание находится прямо посреди кладбища.
Фокус писал, что в небольшом курортном городке Перранпорт на северном побережье графства Корнуолл за 300 000 фунтов стерлингов наличными продается коттедж с могилой в саду.
А во Франции за 318 000 евро, то есть примерно 15,6 млн грн продается исторический монастырь XI века с четырьмя спальнями, одной ванной комнатой и собственным лепрозорием.