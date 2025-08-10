У Шотландії під житло продають історичну церкву XVIII століття з власним кладовищем (фото)

Церква Роксбурга 1752 року побудови виставлена на продаж за 150 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 8,3 млн гривень.

Влада вже дала дозвіл на переобладнання історичного об'єкта, розташованого в сільській місцевості за кілька хвилин їзди від прилеглого міста Келсо на сучасний будинок, повідомляє агентство Rightmove.

Проєкт передбачає створення повітряного опалення, оздоблення внутрішніх стін енергоефективними матеріалами та додаткове скління. При цьому від нового власника вимагатиметься зберегти історичну спадщину будівлі, захищаючи кафедру, оригінальні дверні прорізи та вітражі. Пропонується також повторно використати наявні лави та дерев'яні панелі для інтеграції в новий інтер'єр.

На першому поверсі буде розташована велика вітальня з кухнею відкритого планування, а також кілька менших кімнат. Також на першому поверсі розташовані спальня з доступом для людей з обмеженими можливостями, ванна кімната, пральня і гардеробна з туалетом. Нагорі, у головній спальні, є балкон у стилі мезоніну, а також ще дві додаткові спальні з ванними кімнатами.

Водночас потенційному покупцеві варто врахувати, що будівля розташована просто посеред кладовища.

Фокус писав, що в невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл за 300 000 фунтів стерлінгів готівкою продається котедж із могилою в саду.

А у Франції за 318 000 євро, тобто приблизно 15,6 млн грн продається історичний монастир XI століття з чотирма спальнями, однією ванною кімнатою і власним лепрозорієм.