В новой книге о жизни российского президента Владимира Путина утверждается, что его отец в молодости ранил будущую мать вилами, а впоследствии был вынужден жениться на ней, чтобы избежать судебного преследования.

Related video

Как пишет британское издание Daily Star со ссылкой на материалы книги "Царь лично: Как Владимир Путин нас всех обманул", инцидент произошел в 1928 году в деревне на территории Тверской области. По свидетельствам очевидцев, 17-летняя Мария, известная как Маруся, находилась дома одна, когда в ее двор пришел Владимир Путин-старший вместе с группой мужчин. Девушка отказалась впустить гостей, что, по утверждениям, разозлило будущего отца президента.

По словам жительницы села Анфисы Кормилицыной, Путин-старший схватил вилы и начал ломать калитку, после чего случайно ударил Марусю в лицо, повредив ей глаз. Пострадавшую доставили в больницу, где ей удалили глаз. Семья девушки якобы пригрозила нападающему судом, если он не женится на Марусе.

Свидетели описывают Путина-старшего как человека с репутацией, который позволял себе унизительные выходки в отношении девушек в деревне. Один из соавторов книги, журналист Роман Баданин, заявил, что подобное поведение было распространено среди сельских парней и имело целью издевательство над девушками.

Владимир Путин в публичных выступлениях описывал своих родителей как образцовых, отрицая любые проявления насилия или злоупотребления алкоголем в семье. Авторы же книги утверждают, что Кремль скрывает детали личной жизни президента, а официальная российская история часто заменяет правду выдумками.

Фокус уже писал, что нынешнее состояние Путина во многом можно сравнить с поведением ребенка перед кабинетом стоматолога.

Как сообщал Фокус, в МИД Украины предположили, что двойник Путина встретился с Виткоффом.