У новій книжці про життя російського президента Володимира Путіна стверджується, що його батько в молодості поранив майбутню матір вилами, а згодом був змушений одружитися з нею, щоб уникнути судового переслідування.

Як пише британське видання Daily Star з посиланням на матеріали книги "Цар особисто: Як Володимир Путін нас усіх обдурив", інцидент стався у 1928 році в селі на території Тверської області. За свідченнями очевидців, 17-річна Марія, відома як Маруся, перебувала вдома одна, коли до її подвір’я прийшов Володимир Путін-старший разом із групою чоловіків. Дівчина відмовилася впустити гостей, що, за твердженнями, розлютило майбутнього батька президента.

За словами мешканки села Анфіси Корміліциної, Путін-старший схопив вила та почав ламати хвіртку, після чого випадково вдарив Марусю в обличчя, пошкодивши їй око. Потерпілу доправили до лікарні, де їй видалили око. Родина дівчини нібито пригрозила нападнику судом, якщо він не одружиться з Марусею.

Свідки описують Путіна-старшого як людину з репутацією, яка дозволяла собі принизливі витівки щодо дівчат у селі. Один зі співавторів книги, журналіст Роман Баданін, заявив, що подібна поведінка була поширена серед сільських хлопців і мала на меті знущання з дівчат.

Володимир Путін у публічних виступах описував своїх батьків як зразкових, заперечуючи будь-які прояви насильства чи зловживання алкоголем у сім’ї. Автори ж книги стверджують, що Кремль приховує деталі особистого життя президента, а офіційна російська історія часто замінює правду вигадками.

