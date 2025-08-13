Жители хорватского городка выгоняют поляков, которые приобрели дома на побережье: в чем причина

Жители хорватского села Игране выгоняют оттуда поляков, которые поселились в домах на местном побережье несколько лет назад, а также польских туристов, приезжающих сюда отдыхать. Хорваты бьют тревогу, поскольку агрессивное поведение поляков уже вызвало трагедию.

Новый скандал в хорватском городке разгорелся, когда в начале августа двое пьяных поляков до смерти избили местного жителя, 67-летнего Никша Шодана. Об этом рассказало радио RMF24.

30-летнего и 52-летнего поляков, которые совершили нападение на хорвата, полиция задержала и обвинила в непредумышленном убийстве. Наказание для них будет определять суд — в случае, если вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Проблема нарастает на протяжении многих лет

Как выяснилось, трагические события, случившиеся на хорватском побережье в начале августа 2025 года, являются не единичными.

"Жители Игране годами бьют тревогу из-за растущей проблемы агрессии со стороны некоторых поляков, которые поселились в этом приморском городке или регулярно его посещают", — рассказало издание.

Одна из жительниц Игране сообщила, что на протяжении последних четырех лет в местную полицию поступило около 70 жалоб на поляков. Их местные обвиняют в агрессивном поведении, которые они проявляют как к самим хорватам, так и к другим туристам, приезжающим на побережье.

Другие жители отмечают, что инцидентов могло быть гораздо больше, и 70 озвученных жалоб — это только те, с которыми были официальные обращения в полицию. Хорваты говорят, что никаких предубеждений относительно поляков не имеют, однако, по их словам, проблему на побережье создают те, кто не адаптируется к местным обычаям и пытается ввести собственные правила.

Ситуация в городке стала настолько напряженной, что мэр Подгоры Анта Миличич обратился с неожиданным и беспрецедентным заявлением к полякам, которые приобрели дома на побережье.

"Здесь больше нет сосуществования. Это маленький городок, в 200 метрах от побережья, все живут вместе, жизнь здесь тяжелая, и будет еще труднее продолжать жить здесь", — таким было официальное обращение властей.

Накануне похорон мужчины, который умер в результате действий нетрезвых поляков, хорваты вышли на митинги, призывая власти действовать решительно. Они также выставили требования к полякам, призывая их продавать недвижимость и покинуть городок.

В медиа Index.hr также сообщили, что на домах поляков в Игране появились надписи: "К черту польских убийц".

