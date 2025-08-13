Мешканці хорватського містечка виганяють поляків, що придбали будинки на узбережжі: у чому причина

Мешканці хорватського села Ігране виганяють звідти поляків, які оселилися у будинках на місцевому узбережжі кілька років тому, а також польських туристів, що приїжджають сюди відпочивати. Хорвати б'ють на сполох, оскільки агресивна поведінка поляків вже спричинила трагедію.

Новий скандал у хорватському містечку розгорівся, коли на початку серпня двоє п'яних поляків до смерті побили місцевого мешканця, 67-річного Нікша Шодана. Про це розповіло радіо RMF24.

30-річного та 52-річного поляків, які скоїли напад на хорвата, поліція затримала та звинуватила у ненавмисному вбивстві. Покарання для них визначатиме суд — у випадку, якщо провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 місяців до 5 років.

Проблема наростає упродовж років

Як з'ясувалося, трагічні події, що трапилися на хорватському узбережжі на початку серпня 2025 року, є непоодинокими.

"Мешканці Ігране роками б'ють на сполох через зростаючу проблему агресії з боку деяких поляків, які оселилися в цьому приморському містечку або регулярно його відвідують", — розповіло видання.

Одна з мешканок Ігране повідомила, що упродовж останніх чотирьох років до місцевої поліції надійшло близько 70 скарг на поляків. Їх місцеві звинувачують в агресивній поведінці, які вони проявляють як до самих хорватів, так і до інших туристів, що приїжджають на узбережжя.

Інші мешканці зазначають, що інцидентів могло бути набагато більше, й 70 озвучених скарг — це лише ті, з якими були офіційні звернення до поліції. Хорвати кажуть, що жодних упереджень щодо поляків не мають, однак, за їхніми словами, проблему на узбережжі створюють ті, хто не адаптується до місцевих звичаїв та намагається запровадити власні правила.

Ситуація у містечку стала настільки напруженою, що мер Подгори Анта Мілічич звернувся з несподіваною й безпрецедентною заявою до поляків, які придбали будинки на узбережжі.

"Тут більше немає співіснування. Це маленьке містечко, за 200 метрів від узбережжя, всі живуть разом, життя тут важке, і буде ще важче продовжувати жити тут", — таким було офіційне звернення влади.

Напередодні похорону чоловіка, який помер внаслідок дій нетверезих поляків, хорвати вийшли на мітинги, закликаючи владу діяти рішуче. Вони також виставили вимоги до поляків, закликаючи їх продавати нерухомість і покинути містечко.

У медіа Index.hr також повідомили, що на будинках поляків в Ігране з'явилися написи: "До чорта польських вбивць".

Нагадаємо, 11 серпня розгортання прапора УПА українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві стало причиною гучного скандалу.

12 серпня медіа РАР повідомило, що Польща після скандалу депортує майже 60 українців.