Легендарная компания Kodak закрывается после 133 лет существования: в чем причина

Eastman Kodak предупредила инвесторов, что у нее просто нет денег для погашения предстоящих долговых обязательств на сумму около 500 миллионов долларов.

Related video

В отчете о прибылях и убытках компания Kodak предупредила, что у нее нет "гарантированного финансирования или доступной ликвидности" для погашения долгов. Так что эти условия вызывают серьезные сомнения в способности компании "продолжать свою деятельность", пишет CNN

Kodak стремится привлечь денежные средства, прекратив выплаты по своему пенсионному плану. Компания также заявила, что не ожидает "существенного влияния" пошлин на свой бизнес, поскольку многие из своих продуктов, включая камеры, чернила и пленку, компания производит в США.

Акции Eastman Kodak (KODK) упали более чем на 25% в ходе торгов во вторник.

История компании Kodak

Компания Eastman Kodak была основана в 1892 году, но ее история началась еще в 1879 году, когда Джордж Истман получил свой первый патент на машину для нанесения покрытия на пластины. В 1888 году Истман продал первую камеру Kodak за 25 долларов.

"Девушка Кодак" - реклама начала 20 века Фото: Ebay

В то время фотография не была массовым занятием из-за необходимости в технических навыках и оборудовании, но камера Kodak была разработана, чтобы сделать фотографию более доступной. Истмен придумал слоган: "Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное".

Рекламный слоган Кодак Фото: Ebay

Название "Kodak", по словам представителей компании, было придумано Истманом буквально из воздуха: "Буква "К" была моей любимой — она казалась сильной и резкой".

Компания Kodak успешно производила фотоаппараты и фотопленку на протяжении века. В 1970-х годах на ее долю приходилось 90% продаж фотопленки и 85% продаж фотоаппаратов в США. Песня Пола Саймона "Kodachrome" возглавила чарты в 1973 году.

Песня Пола Саймона Kodachrome

Однако это мощное положение на рынке не продлилось долго из-за изобретенной компанией технологии: в 1975 году Kodak представила первую цифровую камеру.

Компания Kodak не смогла извлечь выгоду из развития цифровых технологий. В 2012 году компания объявила о банкротстве. На момент подачи заявления о банкротстве в соответствии с главой 11 у нее было 100 000 кредиторов и общая сумма долга составляла 6,75 млрд долларов.

Реклама "Кодак" времен Второй мировой войны Фото: Ebay

В 2020 году у Kodak был короткий момент передышки, когда правительство США предложило ей преобразоваться в производителя фармацевтических ингредиентов.

Kodak недавно заявила о намерении расширить этот сегмент своего бизнеса. Компания продолжает производить пленки и химикаты для различных отраслей, включая киноиндустрию, и лицензирует свой бренд для различных потребительских товаров. Но эпоха, когда слово Kodak ассоциировалось с фотографией, похоже, закончилось.

Напомним, в июне 2025 года закрылась 355-летняя компания Hudson's Bay Company, которая когда-то владела третью Канады.

А во Франции обанкротилась одна из старейших оружейных компаний Франции Verney-Carron, основанная более 200 лет назад.