Легендарна компанія Kodak закривається після 133 років існування: у чому причина

Eastman Kodak попередила інвесторів, що у неї просто немає грошей для погашення майбутніх боргових зобов'язань на суму близько 500 мільйонів доларів.

У звіті про прибутки і збитки компанія Kodak попередила, що у неї немає "гарантованого фінансування або доступної ліквідності" для погашення боргів. Тож ці умови викликають серйозні сумніви у здатності компанії "продовжувати свою діяльність", пише CNN

Kodak прагне залучити кошти, припинивши виплати за своїм пенсійним планом. Компанія також заявила, що не очікує "істотного впливу" мит на свій бізнес, оскільки багато зі своїх продуктів, включно з камерами, чорнилом і плівкою, компанія виробляє у США.

Акції Eastman Kodak (KODK) впали більш ніж на 25% під час торгів у вівторок.

Історія компанії Kodak

Компанія Eastman Kodak була заснована 1892 року, але її історія почалася ще 1879 року, коли Джордж Істман отримав свій перший патент на машину для нанесення покриття на пластини. У 1888 році Істман продав першу камеру Kodak за 25 доларів.

"Дівчина Кодак" — реклама початку 20 століття Фото: Ebay

На той час фотографія не була масовим заняттям через необхідність у технічних навичках і обладнанні, але камера Kodak була розроблена, щоб зробити фотографію доступнішою. Істмен придумав слоган: "Ви натискаєте кнопку, ми робимо все інше".

Рекламний слоган Кодак Фото: Ebay

Назва "Kodak", за словами представників компанії, була придумана Істманом буквально з повітря: "Буква "К" була моєю улюбленою — вона здавалася сильною і різкою".

Компанія Kodak успішно виробляла фотоапарати і фотоплівку протягом століття. У 1970-х роках на її частку припадало 90% продажів фотоплівки і 85% продажів фотоапаратів у США. Пісня Пола Саймона "Kodachrome" очолила чарти 1973 року.

Пісня Пола Саймона Kodachrome

Однак це потужне становище на ринку не тривало довго через винайдену компанією технологію: 1975 року Kodak представила першу цифрову камеру.

Компанія Kodak не змогла отримати вигоду з розвитку цифрових технологій. У 2012 році компанія оголосила про банкрутство. На момент подання заяви про банкрутство відповідно до глави 11 у неї було 100 000 кредиторів і загальна сума боргу становила 6,75 млрд доларів.

Реклама "Кодак" часів Другої світової війни Фото: Ebay

У 2020 році у Kodak був короткий момент перепочинку, коли уряд США запропонував їй перетворитися на виробника фармацевтичних інгредієнтів.

Kodak нещодавно заявила про намір розширити цей сегмент свого бізнесу. Компанія продовжує виробляти плівки і хімікати для різних галузей, включно з кіноіндустрією, і ліцензує свій бренд для різних споживчих товарів. Але епоха, коли слово Kodak асоціювалося з фотографією, схоже, закінчилася.

Нагадаємо, у червні 2025 року закрилася 355-річна компанія Hudson's Bay Company, яка колись володіла третиною Канади.

А у Франції збанкрутувала одна з найстаріших збройових компаній Франції Verney-Carron, заснована понад 200 років тому.