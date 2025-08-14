Вмешательство РФ в выборы 2016 года: в США показали секретные письма о фабрикации данных (фото)

В США рассекретили письма, подтверждающие фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы 2016 года и влияние на победу Трампа

Электронные письма с грифом "совершенно секретно", отправленные 22 декабря 2016 года, в социальные сети X обнародовала директор национальной разведки Тулси Габбард. Из них следует, что директор расследования Джеймс Клэппер призвал разведку присоединиться к созданию оценочного документа по России, признавая, что процесс требовал отступления от обычных процедур и коллективного подхода к выполнению задачи.

"Джеймс Клэппер требовал, чтобы IC присоединился к мистификации в отношении России. Клэппер признает, что это был "командный вид спорта", который требовал "компромисса относительно наших "обычных модальностей"", — говорится в заметке.

Электронные письма, которые обнародовала Тулси Габбард Фото: X (Twitter) Электронные письма, которые обнародовала Тулси Габбард Фото: X (Twitter)

В письмах говорится, что директор расследования Джеймс Клэппер призвал разведку "быть на одной странице" и поддерживать подготовку документа, отмечая, что процесс требует коллективного подхода и компромиссов с "обычными процедурами" из-за сжатых сроков. Клэппер признавал, что проект был "командной работой", которая должна была обеспечить быстрое завершение оценки.

При этом в другом письме командующий киберкомандования США и директор NSA Майкл Роджерс выразил обеспокоенность относительно ускоренного процесса подготовки документа и недостаточного времени для проверки всей имеющейся разведки. Он подчеркивал, что важно, чтобы все соучастники были полностью уверены в своих выводах, прежде чем документ будет представлен президенту.

Вмешательство РФ в выборы Трампа в 2016 году: что об этом известно

Напомним, что издание The New York Post писало, что администрация Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не повлияла на результаты голосования из-за кибератак, о чем свидетельствовали документы, обнародованные позже администрацией Трампа.

Директор национальной разведки Тулси Габбард обнародовала более 100 страниц писем и служебных записок, которые, по ее мнению, свидетельствовали о "заговоре чиновников Обамы с целью подрыва победы Трампа". Разведывательные оценки, в частности от 12 сентября и 7 декабря 2016 года, показывали, что иностранные противники не имели возможностей для влияния на результаты выборов и кибератаки не изменили подсчет голосов.

Однако ФБР под руководством Джеймса Коми выразило несогласие с этими выводами и инициировало альтернативный отчет, в котором утверждалось, что Кремль вмешался в выборы из-за публикации писем Национального комитета Демпартии в Wikileaks. 9 декабря 2016 года Обама на совещании в Белом доме поручил ЦРУ, ФБР, АНБ и МВД провести новую оценку действий России в отношении выборов, которая завершилась в январе 2017 года. Эта оценка, по словам Габбарда, противоречила предыдущим разведывательным выводам.

Более того, еще в 2018 году издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции и директору национальной разведки рассекретить дополнительные документы, связанные с расследованием возможного вмешательства России в выборы 2016 года.

Среди обнародованных материалов были 412 страниц документов о бывшем советнике предвыборной кампании Трампа Картере Пейдже. Они включали заявку ФБР от октября 2016 года в секретный суд на получение ордера на слежку за Пейджем на три месяца и продление мониторинга еще на три 90-дневных периода. Все заявки были одобрены. Часть материалов ФБР уже рассекретило 21 июля 2018 года.

В документах говорилось о связях Пейджа с российским правительством, его пребывании в России в 2004-2007 годах и деловых отношениях с государственным "Газпромом", а также возможных связях с российскими разведывательными службами. Документы касались и досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, которое содержало непроверенную информацию о финансовых и личных связях России с Трампом и его соратниками. Республиканцы утверждали, что досье почти не повлияло на заявку на ордер.

Также недавно Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на расследование дела о вмешательстве Российской Федерации в выборы 2016 года, к которому причастен тогдашний глава Белого дома Барак Обама. Так, он опубликовал в соцсети Truth Social видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображен бывший президент Барак Обама и другие демократы. На видео политики говорят о важности закона, а финальные кадры показывают арест Обамы прямо в Белом доме.

