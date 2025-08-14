Втручання РФ у вибори 2016 року: у США показали секретні листи про фабрикацію даних (фото)

В США розсекретили листи, що підтверджують фабрикацію даних про втручання РФ у вибори 2016 року та вплив на перемогу Трампа

Електронні листи з грифом "цілком секретно", надіслані 22 грудня 2016 року, у соціальні мережі X оприлюднила директор національної розвідки Тулсі Габбард. З них випливає, що директор розслідування Джеймс Клеппер закликав розвідку приєднатися до створення оцінного документу щодо Росії, визнаючи, що процес вимагав відступу від звичайних процедур та колективного підходу до виконання завдання.

"Джеймс Клеппер вимагав, щоб IC приєднався до містифікації щодо Росії. Клеппер визнає, що це був "командний вид спорту", який вимагав "компромісу щодо наших "звичайних модальностей"", — йдеться в дописі.

Електронні листи, які оприлюднила Тулсі Габбард Фото: X (Twitter) Електронні листи, які оприлюднила Тулсі Габбард Фото: X (Twitter)

У листах йдеться, що директор розслідування Джеймс Клеппер закликав розвідку "бути на одній сторінці" та підтримувати підготовку документа, зазначаючи, що процес потребує колективного підходу та компромісів із "звичайними процедурами" через стислі терміни. Клеппер визнавав, що проєкт був "командною роботою", яка мала забезпечити швидке завершення оцінки.

При цьому в іншому листі командувач кіберкомандування США та директор NSA Майкл Роджерс висловив занепокоєння щодо прискореного процесу підготовки документа і недостатнього часу для перевірки всієї наявної розвідки. Він наголошував, що важливо, аби всі співучасники були повністю впевнені у своїх висновках, перш ніж документ буде представлено президентові.

Втручання РФ у вибори Трампа у 2016 році: що про це відомо

Нагадаємо, що видання The New York Post писало, що адміністрація Обами знала до і після виборів 2016 року, що Росія не вплинула на результати голосування через кібератаки, про що свідчили документи, оприлюднені пізніше адміністрацією Трампа.

Директор національної розвідки Тулсі Габбард оприлюднила понад 100 сторінок листів і службових записок, які, на її думку, свідчили про "змову чиновників Обами з метою підриву перемоги Трампа". Розвідувальні оцінки, зокрема від 12 вересня та 7 грудня 2016 року, показували, що іноземні супротивники не мали можливостей для впливу на результати виборів і кібератаки не змінили підрахунок голосів.

Однак ФБР під керівництвом Джеймса Комі висловило незгоду з цими висновками та ініціювало альтернативний звіт, у якому стверджувалося, що Кремль втрутився у вибори через публікацію листів Національного комітету Демпартії в Wikileaks. 9 грудня 2016 року Обама на нараді в Білому домі доручив ЦРУ, ФБР, АНБ та Мінвнутрішніх справ провести нову оцінку дій Росії щодо виборів, яка завершилася у січні 2017 року. Ця оцінка, за словами Габбарда, суперечила попереднім розвідувальним висновкам.

Ба більше, ще у 2018 році видання Reuters повідомляло, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції та директору національної розвідки розсекретити додаткові документи, пов’язані з розслідуванням можливого втручання Росії у вибори 2016 року.

Серед оприлюднених матеріалів були 412 сторінок документів про колишнього радника передвиборчої кампанії Трампа Картера Пейджа. Вони включали заявку ФБР від жовтня 2016 року до секретного суду на отримання ордера на стеження за Пейджем на три місяці та продовження моніторингу ще на три 90-денні періоди. Усі заявки були схвалені. Частину матеріалів ФБР вже розсекретило 21 липня 2018 року.

У документах йшлося про зв’язки Пейджа з російським урядом, його перебування у Росії у 2004–2007 роках та ділові стосунки з державним "Газпромом", а також можливі зв’язки з російськими розвідувальними службами. Документи торкалися й досьє колишнього британського розвідника Крістофера Стіла, яке містило неперевірену інформацію про фінансові та особисті зв’язки Росії з Трампом та його соратниками. Республіканці стверджували, що досьє майже не вплинуло на заявку на ордер.

Також нещодавно Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на розслідування справи про втручання Російської Федерації у вибори 2016 року, до якої причетний тодішній очільник Білого дому Барак Обама. Так, він опублікував у соцмережі Truth Social відео, згенероване штучним інтелектом, на якому зображено колишнього президента Барака Обаму та інших демократів. На відео політики говорять про важливість закону, а фінальні кадри показують арешт Обами прямо в Білому домі.

