В Нидерландах разбился самый большой воздушный шар: есть жертвы (фото)

66-летняя женщина погибла и еще пять человек получили травмы в результате крушения воздушного шара при посадке на поле в провинции Фрисландия (Нидерланды).

Related video

Воздушный шар внезапно потерял высоту при посадке в районе деревни Де Хове, примерно в 15 км к юго-востоку от Херенвена, сообщает Dutch news со ссылкой на очевидцев. Это произошло накануне в 21:00 по местному времени.

"Воздушный шар несколько раз подпрыгнул, в результате чего люди выпали из корзины. Они получили серьезные травмы, и нам пришлось оказать им медицинскую помощь и отвезти в больницу", — рассказал сотрудник пожарно-спасательной службы Ян Виллем Зварт.

Потерпевшая скончалась на месте, несмотря на все попытки врачей спасти ее. Женщина приехала из фризского муниципалитета Опстерланд, чтобы отпраздновать юбилей работы своего коллеги.

Пять человек, которые получили травмы, госпитализированы. Состояние троих из них медики оценивают как тяжелое. Какие именно у них ранения, не уточняется.

На месте происшествия работали спасатели и полиция Фото: X (Twitter)

Воздушный шар начал свой полет в Йоуре с 34 людьми на борту, включая пилота и второго пилота. По имеющимся данным, это самый большой воздушный шар, эксплуатируемый в Нидерландах.

"Можно представить, какая паника царила, когда 34 человека в маленькой корзине упали на землю", — сказал Зварт.

На место происшествия прибыли 14 машин скорой помощи, санитарный самолет, пожарные и команда экстренного реагирования Красного Креста. Местный совет в Вестстеллигверфе отправил автобус, чтобы забрать пассажиров, которые не пострадали.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Фотографиями с места происшествия на своей странице в Х поделился журналист Оуренс Лоойенга.

До того, как произошла трагедия, Служба воздушных шаров KNMI предупредила о порывистом ветре в среду вечером со скоростью до 14 узлов.

Обычно такие условия не представляют опасности для большого воздушного шара, но Omrop Frysân сообщил о порывах ветра до 17 узлов у земли в месте падения шара.

Все обстоятельства аварии, повлекшей гибель человека, расследует полиция.

Ранее Фокус писал, что воздушный шар с 21 пассажиром разбился в Бразилии.

Мы также рассказывали о том, чем был оснащен китайский воздушный шар-шпион, сбитый в небе над США.