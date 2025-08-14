У Нідерландах розбилася найбільша повітряна куля: є жертви (фото)

66-річна жінка загинула і ще п'ятеро людей дістали травми внаслідок аварії повітряної кулі під час посадки на поле в провінції Фрісландія (Нідерланди).

Related video

Повітряна куля раптово втратила висоту під час посадки в районі села Де Хове, приблизно за 15 км на південний схід від Херенвена, повідомляє Dutch news з посиланням на очевидців. Це сталося напередодні о 21:00 за місцевим часом.

"Повітряна куля кілька разів підстрибнула, внаслідок чого люди випали з кошика. Вони дістали серйозні травми, і нам довелося надати їм медичну допомогу і відвезти в лікарню", — розповів співробітник пожежно-рятувальної служби Ян Віллем Зварт.

Потерпіла померла на місці, незважаючи на всі спроби лікарів врятувати її. Жінка приїхала з фризького муніципалітету Опстерланд, щоб відсвяткувати ювілей роботи свого колеги.

П'ятьох осіб, які дістали травми, госпіталізовано. Стан трьох із них медики оцінюють як важкий. Які саме в них поранення, не уточнюють.

На місці події працювали рятувальники та поліція Фото: X (Twitter)

Повітряна куля почала свій політ у Йоурі з 34 людьми на борту, включно з пілотом і другим пілотом. За наявними даними, це найбільша повітряна куля, експлуатована в Нідерландах.

"Можна уявити, яка паніка панувала, коли 34 людини в маленькому кошику впали на землю", — сказав Зварт.

На місце події прибули 14 машин швидкої допомоги, санітарний літак, пожежники і команда екстреного реагування Червоного Хреста. Місцева рада у Вестстеллігверфі відправила автобус, щоб забрати пасажирів, які не постраждали.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Фотографіями з місця події на своїй сторінці в Х поділився журналіст Оуренс Лоойєнга.

До того, як сталася трагедія, Служба повітряних куль KNMI попередила про поривчастий вітер у середу ввечері зі швидкістю до 14 вузлів.

Зазвичай такі умови не становлять небезпеки для великої повітряної кулі, але Omrop Frysân повідомив про пориви вітру до 17 вузлів біля землі в місці падіння кулі.

Усі обставини аварії, що спричинила загибель людини, розслідує поліція.

Раніше Фокус писав, що повітряна куля з 21 пасажиром розбилася в Бразилії.

Ми також розповідали про те, чим була оснащена китайська повітряна куля-шпигун, збита в небі над США.