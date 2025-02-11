Стало відомо, чим була оснащена китайська повітряна куля-шпигун, збита в небі над США

На повітряній кулі перебували технології щонайменше п'яти американських компаній. Аналіз деталей налічує 75 сторінок.

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Китайська шпигунська куля, що пролетіла над Сполученими Штатами 2023 року, була оснащена американськими технологіями. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на джерела, знайомі з технічним аналізом вмісту збитої кулі.

Аналіз деталей був проведений Національним центром повітряної та космічної розвідки в Огайо, і налічує 75 сторінок.

За даними видання, фахівці встановили, що повітряна куля була оснащена модулями супутникового зв'язку американського виробництва і складними датчиками щонайменше п'яти різних американських компаній, що давали змогу робити фотографії та збирати конфіденційну інформацію, а також, принаймні, однієї швейцарської компанії.

Вид із кабіни літака-розвідника U-2, що пролітає над китайським аеростатом-розвідником Фото: defense.gov

Серед них, наприклад, модуль коротких імпульсних повідомлень під назвою Iridium 9602, створений глобальним постачальником супутникового зв'язку, що базується в Макліні, штат Вірджинія. Цей модуль можна купити онлайн менш ніж за 150 доларів, і він не заборонений до експорту. Китайське обладнання не змогло б забезпечити повне покриття супутниковим зв'язком на території США. Також, згідно з джерелами, у повітряній кулі ідентифікували деталі американських компаній Texas Instruments, Omega Engineering, Amphenol All Sensors Corporation і onsemi.

Крім того, технічна начинка повітряної кулі містила в собі недорогий термобокс із пінопласту, який можна купити на будь-якій АЗС для зберігання продуктів у дорозі. Герметична легка коробка містила жорсткі диски для зберігання інформації.

На повітряній кулі також були порожні відсіки. Передбачається, що вони призначалися для планерів, які можна було б запускати, щоб збирати детальніші дані.

У квітні 2023 року американські офіційні особи підтверджували, що китайська повітряна куля-шпигун у режимі реального часу могла збирати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що повітряна куля в чомусь краща за супутник-шпигун. Стратостату доступна інформація, яка на орбіту просто "не долітає".