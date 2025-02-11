Стало известно, чем был оснащен китайский воздушный шар-шпион, сбитый в небе над США

На воздушном шаре находились технологии, по меньшей мере, пяти американских компаний. Анализ деталей насчитывает 75 страниц.

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Китайский шпионский шар, пролетевший над Соединенными Штатами в 2023 году, был оснащен американскими технологиями. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники, знакомых с техническим анализом содержимого сбитого шара.

Анализ деталей был проведен Национальным центром воздушной и космической разведки в Огайо, и насчитывает 75 страниц.

По данным издания, специалистами было установлено, что воздушный шар был оснащен модулями спутниковой связи американского производства и сложными датчиками по меньшей мере пяти различных американских компаний, позволявших делать фотографии и собирать конфиденциальную информацию, а также, по крайней мере, одной швейцарской компании.

Вид из кабины самолета-разведчика U-2, пролетающего над китайским аэростатом-разведчиком Фото: defense.gov

Среди них, к примеру, модуль коротких импульсных сообщений под названием Iridium 9602, созданный глобальным поставщиком спутниковой связи, базирующимся в Маклине, штат Вирджиния. Данный модуль можно купить онлайн менее чем за 150 долларов, и он не запрещен к экспорту. Китайское оборудование не смогло бы обеспечить полное покрытие спутниковой связью на территории США. Также, согласно источникам, в воздушном шаре идентифицировали детали американских компаний Texas Instruments, Omega Engineering, Amphenol All Sensors Corporation и onsemi.

Кроме того, техническая начинка воздушного шара включала в себя недорогой термобокс из пенопласта, который можно купить на любой АЗС для хранения продуктов в дороге. Герметичная легкая коробка содержала жесткие диски для хранения информации.

На воздушном шаре также были пустые отсеки. Предполагается, что они предназначались для планеров, которые можно было бы запускать, чтобы собирать более подробные данные.

В апреле 2023 года американские официальные лица подтверждали, что китайский воздушный шар-шпион в режиме реального времени мог собирать разведданные с нескольких секретных американских военных объектов.

Напомним, некоторые эксперты считают, что воздушный шар в чем то лучше спутника-шпиона. Стратостату доступна информация, которая на орбиту просто "не долетает".