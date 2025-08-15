Человек против человека, оружие против оружия: в СМИ раскрыли протокол встречи на Аляске

Уже 15 августа должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске. В городе Анкоридж уже не найти свободное жилье, а Секретная служба готовится к защите влиятельных политиков.

Когда местному агенту по недвижимости Бо Дисброу позвонили Секретная служба и российское консульство, свободных мест уже не хватало. Единственный агент американской спецслужбы, который постоянно выполняет обязанности на Аляске, сразу после анонса переговоров начал готовиться к многочисленному подкреплению. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 14 августа.

Миссия Секретной службы — сверхсложная: защищать двух президентов в одном городе, когда каждый из них окружен вооруженной охраной. Четыре источника, знакомые с планированием операции, рассказали, что она превратилась в настоящий недельный спринт. Встреча состоится на Аляске, поэтому американская спецслужба может свободно перемещать оружие, коммуникационное оборудование и медицинское снаряжение, но география создает свои препятствия.

В Анкоридже небольшой рынок проката машин, поэтому транспорт доставляют самолетами и везут из других частей штата. Бронированные внедорожники для кортежа прибывают из 48 штатов на грузовых самолетах. Президенты встретятся на крупнейшей военной базе Аляски, которая имеет укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. Она закрыта для посещения людьми, а воздушное пространство вокруг — контролируемое.

"Мы находимся в разгаре туристического сезона, поэтому отели переполнены, автомобили разобраны. Проведение саммита на базе облегчает многие проблемы", — заявил губернатор Аляски Майк Данливи.

По его словам, пятничный саммит — "одно из крупнейших событий", которые происходили в городе. План подготовки к встрече в значительной степени определяет протокол Госдепа США. Неназванный чиновник пояснил, что во время двусторонних переговоров будет действовать правило взаимности. Российская служба безопасности будет контролировать непосредственные передвижения Путина, а Секретная служба будет обеспечивать внешнее окружение.

Один из собеседников объяснил, что ни одна из сторон не будет открывать двери для другой или ездить на машинах другой. Если возле комнаты для переговоров поставят 10 американских агентов, с другой стороны будут стоять столько же российских. По словам источника, все будет происходить двусторонне: человек против человека, оружие против оружия.

Такая симметрия отразится также на кортеже и размещении переводчиков в комнате. Каждая сторона привезет собственную языковую команду. По данным СМИ, обсуждается даже количество и размер безопасных комнат ожидания для каждого лидера. Секретная служба ждет, когда РФ официально утвердит полный план безопасности.

"Безопасность президента является нашим наивысшим приоритетом. В целях обеспечения оперативной безопасности Секретная служба не разглашает конкретные средства и методы, которые используются для осуществления наших защитных операций", — заявили в американской спецслужбе.

Отмечается, что в Анкоридж прибыли сотни агентов, и гостиницы в центре города — переполнены. Парковки для арендованных авто очистили для кортежей. На перекрестках можно заметить спецслужащих в костюмах и с наушниками, другие агенты в гражданской одежде смешиваются с толпой. Полицейским штата и города сообщили о маршрутах, проложенных к каждому повороту. Каждое движение тщательно спланировано, чтобы держать лидеров отдельно, обеспечивают полную охрану им обоим.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон заявил, что источники в Вашингтоне сообщили ему об окончании войны 15 августа. В то же время он призвал не верить ни в какие прогнозы и предсказания.

Белый дом сообщил, что встреча на Аляске начнется в 22:00 по Киеву. Уже на следующий день президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон.