Людина проти людини, зброя проти зброї: у ЗМІ розкрили протокол зустрічі на Алясці

Вже 15 серпня має відбутись зустріч президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним на Алясці. У місті Анкоридж вже не знайти вільне житло, а Секретна служба готується до захисту впливових політиків.

Коли місцевому агенту з нерухомості Бо Дісброу подзвонили Секретна служба і російське консульство, вільних місць вже бракувало. Єдиний агент американської спецслужби, який постійно виконує обов’язки на Алясці, одразу після анонсу переговорів почав готуватись до численного підкріплення. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, опублікованому 14 серпня.

Місія Секретної служби — надскладна: захищати двох президентів в одному місті, коли кожен з них оточений озброєною охороною. Чотири джерела, знайомі з плануванням операції, розповіли, що вона перетворилась на справжній тижневий спринт. Зустріч відбудеться на Алясці, тож американська спецслужба може вільно переміщати зброю, комунікаційне обладнання та медичне спорядження, але географія створює свої перешкоди.

В Анкориджі невеликий ринок прокату машин, тому транспорт доставляють літаками й везуть з інших частин штату. Броньовані позашляховики для кортежу прибувають з 48 штатів на вантажних літаках. Президенти зустрінуться на найбільшій військовій базі Аляски, яка має укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. Вона закрита для відвідування людьми, а повітряний простір навколо — контрольований.

"Ми перебуваємо в розпалі туристичного сезону, тому готелі переповнені, автомобілі розібрані. Проведення саміту на базі полегшує багато проблем", — заявив губернатор Аляски Майк Данліві.

З його слів, п’ятничний саміт — "одна з найбільших подій", які відбувались у місті. План підготовки до зустрічі значною мірою визначає протокол Держдепу США. Неназваний чиновник пояснив, що під час двосторонніх переговорів діятиме правило взаємності. Російська служба безпеки контролюватиме безпосередні пересування Путіна, а Секретна служба забезпечуватиме зовнішнє оточення.

Один зі співрозмовників пояснив, що жодна зі сторін не відкриватиме двері для іншої або не їздитиме на машинах іншої. Якщо біля кімнати для переговорів поставлять 10 американських агентів, з іншого боку стоятимуть стільки ж російських. Зі слів джерела, усе відбуватиметься двосторонньо: людина проти людини, зброя проти зброї.

Така симетрія відіб’ється також на кортежі та розміщенні перекладачів у кімнаті. Кожна сторона привезе власну мовну команду. За даними ЗМІ, обговорюється навіть кількість і розмір безпечних кімнат очікування для кожного лідера. Секретна служба чекає, коли РФ офіційно затвердить повний план безпеки.

"Безпека президента є нашим найвищим пріоритетом. З метою забезпечення оперативної безпеки Секретна служба не розголошує конкретні засоби та методи, які використовуються для здійснення наших захисних операцій", — заявили в американській спецслужбі.

Зазначається, що до Анкориджа прибули сотні агентів, і готелі у центрі міста — переповнені. Паркування для орендованих авто очистили для кортежів. На перехрестях можна помітити спецслужбовців у костюмах і з навушниками, інші агенти у цивільному одязі змішуються з натовпом. Поліціянтів штату й міста повідомили про маршрути, прокладені до кожного повороту. Кожен рух ретельно спланований, щоб тримати лідерів окремо, забезпечують повну охорону їм обом.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон заявив, що джерела у Вашингтоні повідомили йому про закінчення війни 15 серпня. Водночас він закликав не вірити у жодні прогнози й передбачення.

Білий дім повідомив, що зустріч на Алясці розпочнеться о 22:00 за Києвом. Вже наступного дня президент США Дональд Трамп повернеться у Вашингтон.