IQ выше, чем у Хокинга: школьница сдала 23 экзамена с отличием и получила место в Оксфорде

Лондонская школьница Махнур Чима, чей уровень IQ превышает показатель Стивена Хокинга, сдала 23 экзамена уровня A с наивысшими баллами. Результаты позволили ей получить безусловное место на медицинском факультете Оксфордского университета.

Related video

Как сообщает Daily Mail, интеллект Махнур оценивается в 161 балл, что на один пункт больше, чем у известного физика-теоретика. После успешной сдачи экзаменов подросток осуществила свою давнюю мечту — поступление в Оксфорд. Однако в школе Генриетты Барнетт на северо-западе Лондона ей пришлось столкнуться с трудностями: администрация сначала не поддержала идею сдавать более трех стандартных предметов уровня A и даже ставила вопрос о ее посещаемости занятий.

После обсуждений был достигнут компромисс — вместо 31 предмета Махнур выбрала 23, что более чем в семь раз превышает средний показатель учеников в Англии и Уэльсе. Среди дисциплин были психология, социология, право, бизнес, бухгалтерский учет, экономика, латынь, немецкий язык, информатика, политика, классическая цивилизация, математика, дальнейшая математика, география, медиаведение, физика, химия, биология, английская литература, французский язык, статистика и экологический менеджмент.

"Я никогда не жалела о том, что взяла столько экзаменов. Мне было бы скучно изучать только три предмета. Выгорание — это выбор, и если нравится то, что делаешь, этого не чувствуешь", — отметила Махнур.

В предыдущие годы школьница уже сдала 24 экзамена GCSE, получив 33 высшие оценки и одну оценку на уровень ниже. Она также имела поддержку матери Тайябы Чимы, которая помогала дочери во время учебы дома.

По словам самой Махнур, поступление в Оксфорд было для нее вопросом решимости: "В моем воображении не существовало варианта, где меня не примут. Если бы этого не произошло, я бы подала документы повторно".

Махнур родилась в Великобритании, а в 2010 году семья переехала в Пакистан. В 2016 году они вернулись в Лондон. Уже в шесть лет девочка прочитала все книги о Гарри Поттере, а к 11 годам выучила наизусть полный Оксфордский словарь английского языка.

В этом году только 28,3% учеников в Великобритании получили оценки A или A, поэтому достижение Махнур выглядит особенно впечатляющим.

Как сообщал Фокус, Украина занимает последнее место в Европе по уровню коэффициента интеллекта.

Также Фокус писал, что модель с высоким IQ годами не может найти себе парня.