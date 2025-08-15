IQ вище, ніж у Гокінга: школярка здала 23 іспити з відзнакою та отримала місце в Оксфорді

Лондонська школярка Махнур Чіма, чий рівень IQ перевищує показник Стівена Гокінга, склала 23 іспити рівня A з найвищими балами. Результати дозволили їй отримати безумовне місце на медичному факультеті Оксфордського університету.

Як повідомляє Daily Mail, інтелект Махнур оцінюється у 161 бал, що на один пункт більше, ніж у відомого фізика-теоретика. Після успішного складання іспитів підліток здійснила свою давню мрію – вступ до Оксфорда. Однак у школі Генрієтти Барнетт на північному заході Лондона їй довелося зіткнутися з труднощами: адміністрація спершу не підтримала ідею складати понад три стандартні предмети рівня A та навіть ставила питання щодо її відвідуваності занять.

Після обговорень було досягнуто компромісу – замість 31 предмета Махнур обрала 23, що більш ніж у сім разів перевищує середній показник учнів в Англії та Уельсі. Серед дисциплін були психологія, соціологія, право, бізнес, бухгалтерський облік, економіка, латина, німецька мова, інформатика, політика, класична цивілізація, математика, подальша математика, географія, медіазнавство, фізика, хімія, біологія, англійська література, французька мова, статистика та екологічний менеджмент.

"Я ніколи не шкодувала про те, що взяла стільки іспитів. Мені було б нудно вивчати лише три предмети. Вигорання – це вибір, і якщо подобається те, що робиш, цього не відчуваєш", – зазначила Махнур.

У попередні роки школярка вже склала 24 іспити GCSE, отримавши 33 найвищі оцінки та одну оцінку на рівень нижче. Вона також мала підтримку матері Тайяби Чіми, яка допомагала доньці під час навчання вдома.

За словами самої Махнур, вступ до Оксфорда був для неї питанням рішучості: "У моїй уяві не існувало варіанту, де мене не приймуть. Якби цього не сталося, я б подала документи повторно".

Махнур народилася у Великій Британії, а у 2010 році родина переїхала до Пакистану. У 2016 році вони повернулися до Лондона. Уже у шість років дівчинка прочитала всі книги про Гаррі Поттера, а до 11 років вивчила напам’ять повний Оксфордський словник англійської мови.

Цьогоріч лише 28,3% учнів у Великій Британії отримали оцінки A або A, тож досягнення Махнур виглядає особливо вражаючим.

