В Британии продают бывший дом лорда Байрона с пещерами под ним (фото)

Бывший дом лорда Байрона, являющийся памятником архитектуры, выставлен на продажу за 850 000 фунтов стерлингов, то есть почти 48 млн гривен.

Related video

На фасаде дома в Ноттингеме установлена мемориальная доска, посвященная поэту и сообщающая, что он жил здесь в 1798 и 1799 годах, сообщает агентство недвижимости Savills.

В этом поместье с 10 до 12 лет жил лорд Байрон, задолго до того, как стал знаменитым поэтом и символом романтизма.

Здание общей площадью 305 кв. метров было "тщательно отреставрировано" со времен пребывания там Байрона и оснащено всеми современными удобствами, которые могут понадобиться семье, включая изготовленную на заказ кухню. Также в нем две гостиные, четыре спальни и столько же ванных комнат.

Само трехэтажное здание с небольшим внутренним двориком расположено на исторической улице Сент-Джеймс в центре города. Под недвижимостью находятся пещеры, которые сейчас используются в качестве подвала.

Фокус писал, что в небольшом курортном городке Перранпорт на северном побережье графства Корнуолл за 300 000 фунтов стерлингов наличными продается коттедж с могилой в саду. Имущество, как отмечается, продается как часть наследства, без "цепочки" собственников. В могиле, что находится в нескольких метрах от крыльца дома, похоронена женщина, дочь которой пожелала, чтобы последнее пристанище ее матери не было каким-либо образом осквернено.

А во Франции за 318 000 евро, то есть примерно 15,6 млн грн продается исторический монастырь XI века с четырьмя спальнями, одной ванной комнатой и собственным лепрозорием.