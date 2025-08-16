У Британії продають колишній будинок лорда Байрона з печерами під ним (фото)

Колишній будинок лорда Байрона, який є пам'яткою архітектури, виставлено на продаж за 850 000 фунтів стерлінгів, тобто майже 48 млн гривень.

На фасаді будинку в Ноттінгемі встановлено меморіальну дошку, присвячену поету, яка інформує, що він жив тут у 1798 і 1799 роках, повідомляє агентство нерухомості Savills.

У цьому маєтку з 10 до 12 років жив лорд Байрон, задовго до того, як став знаменитим поетом і символом романтизму.

Будівля загальною площею 305 кв. метрів була "ретельно відреставрована" з часів перебування там Байрона й оснащена всіма сучасними зручностями, що можуть знадобитися сім'ї, включно з виготовленою на замовлення кухнею. Також у ній дві вітальні, чотири спальні і стільки ж ванних кімнат.

Сама триповерхова будівля з невеликим внутрішнім двориком розташована на історичній вулиці Сент-Джеймс у центрі міста. Під нерухомістю знаходяться печери, які зараз використовують як підвал.

Фокус писав, що в невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл за 300 000 фунтів стерлінгів готівкою продається котедж із могилою в саду. Майно, як зазначається, продається як частина спадщини, без "ланцюжка" власників. У могилі, що розташована за кілька метрів від ґанку будинку, похована жінка, донька якої побажала, щоб останній притулок її матері не був якимось чином сплюндрований.

А у Франції за 318 000 євро, тобто приблизно 15,6 млн грн продається історичний монастир XI століття з чотирма спальнями, однією ванною кімнатою і власним лепрозорієм.