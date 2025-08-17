Искажает настоящие размеры: страны Африки хотят изменить карту мира

Африканский Союз, куда входит 55 государств, поддержал кампанию за прекращение использования правительствами и международными организациями т.н. карты мира Меркатора.

Проекция, созданная в XVI веке фламандским картографом Герардусом Меркатором для навигации, искажает размеры континентов, увеличивая Северную Америку и Гренландию, одновременно уменьшая Африку и Южную Америку, пишет агентство Reuters.

По мнению заместителя председателя Комиссии Африканского Союза Сельмы Малики Хаддади, проекция Меркатора создает ложное впечатление, что Африка является "незначительной", хотя это второй по величине континент в мире с населением более миллиарда человек.

"Это может казаться просто картой, но на самом деле это не так", — сказала она, подчеркнув, что подобные стереотипы влияют на медиа, образование и политику.

Отмечается, что критика карты Меркатора не нова, но кампания Correct The Map, которую возглавляют правозащитные группы Africa No Filter и Speak Up Africa, возродила дискуссию, призывая организации принять проекцию кампании "Равная Земля" 2018 года, которая пытается отразить истинные размеры стран.

Сравнение проекций кампании "Ровная Земля" (красная) и Меркатора (синяя) / Correct the Map

"Текущий размер карты Африки неправильный. Это самая длинная в мире кампания по дезинформации и распространению ложной информации, и она просто должна прекратиться", — считает исполнительный директор Africa No Filter Моки Макура.

Как отмечает соучредитель организации Speak Up Africa Фара Ндиайе, проекция Меркатора влияет на идентичность африканцев, особенно детей, которые могут столкнуться с ней на ранних этапах обучения.

В Африканском Союзе отмечают, что поддерживает кампанию, которая соответствует цели "вернуть Африке законное место на мировой арене" на фоне участившихся призывов к репарациям за колониализм и рабство. АС будет выступать за более широкое внедрение карт и обсуждать коллективные действия с государствами-членами.

Проекция Меркатора до сих пор широко используется, в частности школами и технологическими компаниями. Google Maps перешли с этой карты на компьютере на 3D-вид глобуса в 2018 году, хотя пользователи все еще могут вернуться к проекции Меркатора, если захотят. Однако в мобильном приложении проекция Mercator остается стандартной.

Correct The Map хочет, чтобы такие организации, как Всемирный банк и Организация Объединенных Наций, приняли карту "Равная Земля". Представитель Всемирного банка в свою очередь сообщил, что они уже используют такую карту для статических карт и постепенно отказываются от Меркатора на веб-картах. В ООН решение по поводу возможного перехода на другую карту рассмотрит комитет экспертов.

