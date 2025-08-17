Спотворює справжні розміри: країни Африки хочуть змінити карту світу

Африканський Союз, куди входить 55 держав, підтримав кампанію за припинення використання урядами та міжнародними організаціями т.зв. карти світу Меркатора.

Проєкція, створена у XVI столітті фламандським картографом Герардусом Меркатором для навігації, спотворює розміри континентів, збільшуючи Північну Америку та Гренландію, одночасно зменшуючи Африку та Південну Америку, пише агентство Reuters.

На думку заступниці голови Комісії Африканського Союзу Сельми Маліки Хаддаді, проєкція Меркатора створює хибне враження, що Африка є "незначною", хоча це другий за величиною континент у світі з населенням понад мільярд людей.

"Це може здаватися просто картою, але насправді це не так", — сказала вона, наголосивши, що подібні стереотипи впливають на медіа, освіту та політику.

Зазначається, що критика карти Меркатора не нова, але кампанія Correct The Map, яку очолюють правозахисні групи Africa No Filter та Speak Up Africa, відродила дискусію, закликаючи організації прийняти проєкцію кампанії "Рівна Земля" 2018 року, яка намагається відобразити справжні розміри країн.

Порівняння проєкцій кампанії "Рівна Земля" (червона) та Меркатора (синя) / Correct the Map

"Поточний розмір карти Африки неправильний. Це найдовша у світі кампанія з дезінформації та поширення неправдивої інформації, і вона просто має припинитися", — вважає виконавчий директор Africa No Filter Мокі Макура.

Як наголошує співзасновниця організації Speak Up Africa Фара Ндіайє, проєкція Меркатор впливає на ідентичність африканців, особливо дітей, які можуть зіткнутися з нею на ранніх етапах навчання.

У Африканському Союзі наголошують, що підтримує кампанію, яка відповідає меті "повернути Африці законне місце на світовій арені" на тлі дедалі частіших закликів до репарацій за колоніалізм і рабство. АС виступатиме за ширше впровадження карт та обговорюватиме колективні дії з державами-членами.

Проєкція Меркатора досі широко використовується, зокрема школами та технологічними компаніями. Google Maps перейшли з цієї мапи на комп’ютері на 3D-вигляд глобуса у 2018 році, хоча користувачі все ще можуть повернутися до проєкції Меркатора, якщо забажають. Однак у мобільному додатку проекція Mercator залишається стандартною.

Correct The Map хоче, щоб такі організації, як Світовий банк та Організація Об’єднаних Націй, прийняли карту "Рівна Земля". Речник Світового банку натомість повідомив, що вони вже використовують таку мапу для статичних карт і поступово відмовляються від Меркатора на веб-картах. В ООН рішення з приводу можливого переходу на іншу карту розгляне комітет експертів.

