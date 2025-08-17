Девочка во время пробежки подверглась нападению более 10 собак: ее первый вопрос поразил всех (фото)

В Калифорнии 17-летняя Трейси Аспейтия стала жертвой стаи собак во время утренней пробежки. После нападения она задала маме вопрос, который всколыхнул даже опытных врачей.

Как сообщает Daily Mail, в тихом районе Ньюберри-Спрингс, штат Калифорния, на 17-летнюю девушку во время пробежки напала стая из более чем десяти собак. После инцидента она обратилась к своей матери со словами: "Мама, я все еще красивая?"

По данным департамента шерифа округа Сан-Бернардино, происшествие случилось, когда Трейси бежала неподалеку от своего дома. Ее окружили и жестоко атаковали по меньшей мере десять собак крупных пород.

"Собаки несколько раз укусили жертву за ноги и руки. Укусы вызвали большие рваные раны, ссадины и удаление плоти", — говорится в письменном заявлении офиса шерифа.

В результате нападения девушка получила сотни укусов. Ее отчим Карлос Рамирес рассказал, что врачам пришлось наложить более 500 швов. "Это была не одна собака или две собаки, их было много. Они покусали каждую часть ее тела, которую только можно было представить, кроме лодыжек", — сказал он.

По словам матери пострадавшей, Марии Аспейтии, она не смогла сразу узнать дочь. "Я не знала, кто она. Она была такая грязная, вся в грязи, что я не могла узнать свою дочь. Я узнала ее бюстгальтер, вот что я узнала", — сказала она.

Мать добавила: "Я думала, они ей оторвали руки. Вот как это выглядело". Когда же подошла ближе, то услышала вопрос дочери: "Мама, я все еще красивая?" На что ответила: "Да, ты красивая".

Служба контроля за животными изъяла 16 собак, которые находились без поводков и ограждений. Полиция задержала 61-летнего Крейга Артура Симмонса — владельца животных. Ему предъявили подозрение во владении собакой, повлекшей тяжкие телесные повреждения. Мужчину арестовали, залог установили в размере 30 тысяч долларов.

Детали и последствия

Пострадавшая сейчас проходит реабилитацию дома. Семья организовала сбор средств на платформе GoFundMe, где уже собрали более 33 тысяч долларов. "В этом году она готовилась к последнему классу старшей школы. Теперь из-за этого ей приходится посещать врачей и проходить реабилитацию", — отметили родственники.

Местные жители заявляют, что нападение стало не первым инцидентом в этом районе. "У нас были ситуации, когда мы гуляли, и вдруг собаки выбегали из-за забора или из ниоткуда и начинали кружить вокруг нас", — рассказала ABC7 жительница Ньюберри-Спрингс Кристин Уотсон.

Сейчас изъятых собак содержат в Обществе защиты животных Барстоу, что в 17 милях от места происшествия.

