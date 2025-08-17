Дівчинка посеред пробіжки зазнала нападу понад 10 собак: її перше запитання вразило всіх (фото)

У Каліфорнії 17-річна Трейсі Аспейтія стала жертвою зграї собак під час ранкової пробіжки. Після нападу вона поставила мамі питання, яке сколихнуло навіть досвідчених лікарів.

Як повідомляє Daily Mail, у тихому районі Ньюберрі-Спрінгс, штат Каліфорнія, на 17-річну дівчину під час пробіжки напала зграя із понад десяти собак. Після інциденту вона звернулася до своєї матері зі словами: "Мамо, я все ще гарна?"

За даними департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно, подія сталася, коли Трейсі бігла неподалік від свого будинку. Її оточили та жорстоко атакували щонайменше десять собак великих порід.

"Собаки кілька разів вкусили жертву за ноги та руки. Укуси спричинили великі рвані рани, садна та видалення плоті", – йдеться у письмовій заяві офісу шерифа.

Унаслідок нападу дівчина зазнала сотень укусів. Її вітчим Карлос Рамірес розповів, що лікарям довелося накласти понад 500 швів. "Це був не один собака чи два собаки, їх було багато. Вони покусали кожну частину її тіла, яку тільки можна було уявити, крім щиколоток", – сказав він.

За словами матері постраждалої, Марії Аспейтії, вона не змогла одразу впізнати доньку. "Я не знала, хто вона. Вона була така брудна, вся в багнюці, що я не могла впізнати свою доньку. Я впізнала її бюстгальтер, ось що я впізнала", – сказала вона.

Мати додала: "Я думала, вони їй відірвали руки. Ось як це виглядало". Коли ж підійшла ближче, то почула питання доньки: "Мамо, я все ще гарна?" На що відповіла: "Так, ти гарна".

Служба контролю за тваринами вилучила 16 собак, які перебували без повідків і огорож. Поліція затримала 61-річного Крейга Артура Сіммонса – власника тварин. Йому пред’явили підозру у володінні собакою, що спричинила тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка арештували, заставу встановили у розмірі 30 тисяч доларів.

Деталі та наслідки

Постраждала наразі проходить реабілітацію вдома. Родина організувала збір коштів на платформі GoFundMe, де вже зібрали понад 33 тисячі доларів. "Цього року вона готувалася до останнього класу старшої школи. Тепер через це їй доводиться відвідувати лікарів та проходити реабілітацію", – зазначили родичі.

Місцеві мешканці заявляють, що напад став не першим інцидентом у цьому районі. "У нас були ситуації, коли ми гуляли, і раптом собаки вибігали з-за паркану або з нізвідки й починали кружляти навколо нас", – розповіла ABC7 мешканка Ньюберрі-Спрінгс Крістін Вотсон.

Зараз вилучених собак утримують у Товаристві захисту тварин Барстоу, що за 17 миль від місця події.

