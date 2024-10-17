Розділяло тонке скло: соцмережі шокувала зграя вовків, яка зіпсувала парі романтичний вечір (відео)

Вовча зграя з десятка особин завітала в гості до пари американців, які орендували хатинку в Онтаріо в Канаді. Водночас чоловік настільки осмілів, що відчинив двері та вийшов прямо до тварин.

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Американський фотограф вирішив провести романтичний вечір у хатинці у штаті Онтаріо у Канаді. Пізно вночі до будиночка прибігла зграя вовків і почала вити, дивлячись на людей. Про те, як пара пережила пригоду у "вовчій хатині", фотограф розповів у мережі TikTok.

Фотограф Michee Don з США, який спеціалізується, серед іншого, на зйомках тварин, зафільмував інцидент, який стався під час романтичної зустрічі на честь святкування дня народження. Пара орендувала будиночок серед лісів у Онтаріо: особливість споруди — панорамні вікна на всю стіну. Одного вечора зграя з близько 6-10 вовків підійшла впритул до цих вікон. Хижі тварини бігали навколо, вили, тикали носом прямо у тонке скло, за яким перебували люди. У якийсь момент оператор відчинив двері і здавалось, що між ним і вовками немає жодної перепони. На відео видно, що пара начебто не боялась — вони сміялись, записували події на смартфони та розігрували "лісовий гостей": наприклад, імітували, начебто хочуть їх погодувати.

На сторінці Michee Don розміщено кілька відео зі зграєю вовків, знятими поруч з будиночком в Онтаріо. Одне з них набрало 250 млн переглядів, сусідні — по 11 млн та 2 млн. Під записами — по 20 тис. коментарів. Деякі коментатори написали, що тварини, мабуть, були шоковані сміливістю людей. Інші перепитували, чи виття лунало всю ніч і турбувались, чи застануть його у січні.

Пригода з вовками - коментарі людей, яких шокувало відео з Канади Фото: Скриншот

Тим часом у мережі можна з'ясувати, що туристичні компанії вигадали спеціальну послугу — ночівля у так званій "Вовчій хатині" (Wolf Cabin). Людей, які вирішили ризикнути, оселяють у будинках посеред лісу. Особливість споруди — великі вікна, до яких підходять зграї вовків. На відео бачимо, що тварини доглянуті і не налаштовані на те, щоб силою прориватись через вікна, стіни та двері.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про причини, які примушують вовків вити на місяць. Видання IFLScience пояснило, що виття саме на Місяць — це людська вигадка, яка немає нічого спільного з реальністю. На думку дослідників, позицію яких навели журналісти, вовків просто боялись, так само боялись нічної пори і чорного неба — таким чином і народився забобон.

Нагадуємо, у червня на порталі Live Science повідомили про унікальну вовчицю, яка народила рекордну кількість вовченят. Крім того, вчені зафільмували бійку, яка відбулась між вовком-одинаком та тюленем.