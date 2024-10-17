Разделяло тонкое стекло: соцсети шокировала стая волков, которая испортила паре романтический вечер (видео)

Волчья стая из десятка особей пришла в гости к паре американцев, которые арендовали домик в Онтарио в Канаде. При этом мужчина настолько осмелел, что открыл дверь и вышел прямо к животным.

Related video

Американский фотограф решил провести романтический вечер в домике в штате Онтарио в Канаде. Поздно ночью к домику прибежала стая волков и начала выть, глядя на людей. О том, как пара пережила приключение в "волчьей хижине", фотограф рассказал в сети TikTok.

Фотограф Michee Don из США, который специализируется, среди прочего, на съемках животных, снял инцидент, который произошел во время романтической встречи в честь празднования дня рождения. Пара арендовала домик среди лесов в Онтарио: особенность сооружения — панорамные окна во всю стену. Однажды вечером стая из около 6-10 волков подошла вплотную к этим окнам. Хищные животные бегали вокруг, выли, тыкали носом прямо в тонкое стекло, за которым находились люди. В какой-то момент оператор открыл дверь и казалось, что между ним и волками нет никакой преграды. На видео видно, что пара вроде бы не боялась — они смеялись, записывали события на смартфоны и разыгрывали "лесных гостей": например, имитировали, будто хотят их покормить.

На странице Michee Don размещено несколько видео со стаей волков, снятыми рядом с домиком в Онтарио. Одно из них набрало 250 млн просмотров, соседние — по 11 млн и 2 млн. Под записями — по 20 тыс. комментариев. Некоторые комментаторы написали, что животные, видимо, были шокированы смелостью людей. Другие переспрашивали, раздавался ли вой всю ночь и беспокоились, застанут ли его в январе.

Приключение с волками — комментарии людей, которых шокировало видео из Канады Фото: Скриншот

Между тем в сети можно выяснить, что туристические компании придумали специальную услугу — ночевка в так называемой "Волчьей хижине" (Wolf Cabin). Людей, которые решили рискнуть, поселяют в домах посреди леса. Особенность сооружения — большие окна, к которым подходят стаи волков. На видео видно, что животные ухоженные и не настроены на то, чтобы силой прорываться через окна, стены и двери.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о причинах, которые заставляют волков выть на Луну. Издание IFLScience объяснило, что вой именно на Луну — это человеческая выдумка, которая не имеет ничего общего с реальностью. По мнению исследователей, позицию которых привели журналисты, волков просто боялись, так же боялись ночного времни суток и черного неба — таким образом и родилось суеверие.

Напоминаем, в июне на портале Live Science сообщили об уникальной волчице, которая родила рекордное количество волчат. Кроме того, ученые сняли драку, которая произошла между волком-одиночкой и тюленем.