Будут полезны коммунистам: Китай массово "захватывает" школы в Британии

Британские спецслужбы и Министерство образования обеспокоены активным приобретением частных школ иностранными компаниями. За последнее десятилетие более 30 заведений перешли под контроль китайских инвесторов.

Как сообщает Daily Mail, чиновники считают, что за этой тенденцией стоит Коммунистическая партия Китая. По их словам, Пекин "играет в долгую игру", направленную на влияние на детей еще с юного возраста.

"Раньше они сосредотачивались на университетах, но поняли, что легче начинать с младших. Это идеологическая война. Эти дети вырастут и будут полезными для партии", — цитирует газета высокопоставленный источник в правительстве.

Среди политиков также звучат предостережения. Лейборист Фил Брикелл, член комитета по иностранным делам, заявил, что ведущая система образования Великобритании стала "очевидной мишенью для влияния" со стороны Китая. Он подчеркнул, что предыдущие правительства "неправильно поняли угрозу", а нынешнее должно гарантировать защиту национальных интересов.

Аналитическая компания Venture Education в своем исследовании за 2024 год связала повышенный спрос на британские школы с заинтересованностью китайских семей в западном образовании. В список приобретенных вошли учебные заведения с многовековой историей, в частности грамматическая школа Тетфорда (1566 год основания) и Wisbech Grammar (1379 год), которые теперь принадлежат китайским компаниям.

Некоторые приобретенные заведения после сделок изменили формат. Так, школы для девочек в Абботс-Бромли и Ипсвич начали принимать мальчиков. В феврале была приобретена Malvern St James, а уже через месяц администрация объявила об открытии для мальчиков с целью "расширения международного рынка".

Руководитель Venture Education Джулиан Фишер отметил, что даже повышение налога на добавленную стоимость не снизило интереса к британским школам, а наоборот — стимулировало его среди азиатских инвесторов. "Единственный выбор для многих заведений — это привлечь китайские инвестиции, обеспечивая стабильность обучения, или закрыться", — сказал он.

В то же время сэр Кир Стармер не поддержал предложения служб безопасности о внесении Китая в схему регистрации иностранного влияния (FIRS), которая создана для контроля лиц, работающих в интересах враждебных государств.

Правительство в ответ подчеркнуло, что все частные школы должны придерживаться образовательных стандартов.

"Это включает активное продвижение базовых британских ценностей — демократии, верховенства права, личной свободы, взаимного уважения и толерантности", — заявил спикер. Министерство образования подтвердило, что в случае нарушений оно готово применять необходимые меры.

