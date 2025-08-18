Будуть корисні комуністам: Китай масово "захоплює" школи у Британії

Британські спецслужби та Міністерство освіти занепокоєні активним придбанням приватних шкіл іноземними компаніями. За останнє десятиліття понад 30 закладів перейшли під контроль китайських інвесторів.

Як повідомляє Daily Mail, посадовці вважають, що за цією тенденцією стоїть Комуністична партія Китаю. За їхніми словами, Пекін "грає в довгу гру", спрямовану на вплив на дітей ще з юного віку.

"Раніше вони зосереджувалися на університетах, але зрозуміли, що легше починати з молодших. Це ідеологічна війна. Ці діти виростуть і будуть корисними для партії", – цитує газета високопоставлене джерело в уряді.

Серед політиків також лунають застереження. Лейборист Філ Брікелл, член комітету з питань закордонних справ, заявив, що провідна система освіти Великої Британії стала "очевидною мішенню для впливу" з боку Китаю. Він наголосив, що попередні уряди "неправильно зрозуміли загрозу", а нинішній має гарантувати захист національних інтересів.

Аналітична компанія Venture Education у своєму дослідженні за 2024 рік пов’язала підвищений попит на британські школи із зацікавленістю китайських сімей у західній освіті. До списку придбаних увійшли навчальні заклади з багатовіковою історією, зокрема граматична школа Тетфорда (1566 рік заснування) та Wisbech Grammar (1379 рік), які тепер належать китайським компаніям.

Деякі придбані заклади після угод змінили формат. Так, школи для дівчат у Абботс-Бромлі та Іпсвіч почали приймати хлопців. У лютому була придбана Malvern St James, а вже через місяць адміністрація оголосила про відкриття для хлопчиків з метою "розширення міжнародного ринку".

Керівник Venture Education Джуліан Фішер зазначив, що навіть підвищення податку на додану вартість не знизило інтересу до британських шкіл, а навпаки – стимулювало його серед азійських інвесторів. "Єдиний вибір для багатьох закладів – це залучити китайські інвестиції, забезпечуючи стабільність навчання, або закритися", – сказав він.

Водночас сер Кір Стармер не підтримав пропозиції служб безпеки щодо внесення Китаю до схеми реєстрації іноземного впливу (FIRS), яка створена для контролю осіб, що працюють в інтересах ворожих держав.

Уряд у відповідь наголосив, що всі приватні школи мають дотримуватися освітніх стандартів.

"Це включає активне просування базових британських цінностей – демократії, верховенства права, особистої свободи, взаємної поваги та толерантності", – заявив речник. Міністерство освіти підтвердило, що у разі порушень воно готове застосовувати необхідні заходи.

