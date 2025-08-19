Самый страшный пожарный сезон: в Испании огонь охватил территорию, равную 42 000 футбольным полям

Лесные пожары в Испании только за одни сутки уничтожили 30 тысяч гектаров земли, а общая площадь выгоревших территорий с начала года превысила исторический максимум. Тысячи жителей эвакуированы, транспортное сообщение в регионах парализовано.

Как сообщает Der Spiegel, спутниковые данные Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS) свидетельствуют: только с понедельника пламя охватило территорию, сопоставимую с 42 тысячами футбольных полей. С начала года выгорело уже 373 тысячи гектаров — это самый большой показатель за один сезон в истории страны.

Сильнее всего стихия ударила по северо-западным провинциям Самора и Леон, галисийскому Оренсе, а также Касересу и региону Эстремадура на границе с Португалией. Из-за распространения огня тысячи людей вынуждены были покинуть дома, часть основных трасс перекрыли, а железнодорожное движение между Мадридом и Галисией остановили.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости "национального пакта" в ответ на климатические вызовы и направил в пострадавшие районы дополнительно 500 военных. В тушении пожаров уже задействовано более 1400 солдат.

По прогнозам метеорологов, похолодание и повышение влажности могут облегчить борьбу с огнем. После 16 дней экстремальной жары, когда температура достигала 45 градусов, в стране зафиксировали снижение на 10-12 градусов Цельсия.

Стихия уже унесла жизни четырех спасателей. Пожарный погиб после падения машины с насыпи, еще три человека, среди которых двое волонтеров, умерли от полученных ожогов.

Напомним, этим летом Европа переживает волну рекордной жары, которая стала главным фактором масштабных пожаров и многомиллионных убытков.

