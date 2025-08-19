Найстрашніший пожежний сезон: в Іспанії вогонь охопив територію, рівну 42 000 футбольних полів

Лісові пожежі в Іспанії лише за одну добу знищили 30 тисяч гектарів землі, а загальна площа вигорілих територій від початку року перевищила історичний максимум. Тисячі мешканців евакуйовані, транспортне сполучення в регіонах паралізоване.

Як повідомляє Der Spiegel, супутникові дані Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS) свідчать: лише з понеділка полум’я охопило територію, співставну з 42 тисячами футбольних полів. Від початку року вигоріло вже 373 тисячі гектарів — це найбільший показник за один сезон в історії країни.

Найсильніше стихія вдарила по північно-західних провінціях Самора та Леон, галісійському Оренсе, а також Касересу та регіону Естремадура на кордоні з Португалією. Через поширення вогню тисячі людей змушені були залишити домівки, частину основних трас перекрили, а залізничний рух між Мадридом і Галісією зупинили.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про необхідність "національного пакту" у відповідь на кліматичні виклики та направив до постраждалих районів додатково 500 військових. У гасінні пожеж вже задіяно понад 1400 солдатів.

За прогнозами метеорологів, похолодання й підвищення вологості можуть полегшити боротьбу з вогнем. Після 16 днів екстремальної спеки, коли температура досягала 45 градусів, у країні зафіксували зниження на 10–12 градусів Цельсія.

Стихія вже забрала життя чотирьох рятувальників. Пожежник загинув після падіння машини з насипу, ще троє людей, серед яких двоє волонтерів, померли від отриманих опіків.

Нагадаємо, цього літа Європа переживає хвилю рекордної спеки, яка стала головним чинником масштабних пожеж та багатомільйонних збитків.

