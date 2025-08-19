Таинственный миллиардер заплатит миллионы, чтобы спуститься к обломкам "Титаника" (фото)

Место крушения знаменитого лайнера "Титаник" посетит еще один миллиардер — спустя два года после катастрофы Oceangate, унесшей жизни 5 человек.

Related video

Крушение "Титаника", произошедшее в 1912 году, оставалось под запретом в течение двух лет с момента трагической трагедии на судне Oceangate, в результате которой мгновенно погибли пять человек, когда их некачественный подводный аппарат потерпел крушение при погружении на глубину. Но теперь туда снова отправится очередной миллиардер, пишет NYpost.

Миллиардер готовится посетить обломки "Титаника" Фото: NOAA/IFE/URI

Руины "Титаника" лежат на глубине 3800 метров в Атлантическом океане. Точное место крушения — примерно в 600 километрах к юго-востоку от побережья Ньюфаундленда. И он продолжает привлекать исследователей.

Представители отрасли подводных лодок стремятся отправить к месту крушения еще один пилотируемый аппарат, чтобы попытаться восстановить доверие общественности к таким миссиям.

"Помимо того, что это затонувшее судно имеет историческое значение, тот факт, что оно затонуло на такой большой глубине, делает его посещение увлекательным", — рассказал Патрик Лэхи, генеральный директор компании Triton Submarines, которая в настоящее время занимается созданием нового коммерчески доступного подводного аппарата, способного выдержать такое путешествие.

Обломки батискафа "Титан" на морском дне Фото: YouTube

Путешествие к обломкам "Титаникам" стоит огромных денег, поэтому его себе могут позволить только очень богатые люди. Известно, что только несколько миллиардеров владели собственными подводными аппаратами, которые на этом способны, включая покойного Пола Аллена, соучредителя Microsoft, Рэя Далио, магната с Уолл-стрит, и российского олигарха Романа Абрамовича.

Среди элитных исследователей океана вовсю идут разговоры о скорой новой экспедиции, но подробности держатся в секрете.

"Я слышал, что через пару недель кто-то отправится на дно к "Титанику". Могу сказать, что это миллиардер. Поездка туда обойдется в 10 миллионов долларов. Вы наверняка знаете его имя", — сообщил осведомленный источник.

Источник сообщил, что не хотел портить сюрприз таинственному миллиардеру, добавив: "Он захочет сделать заявление о том, что он первый человек, побывавший на "Титанике" после трагедии OceanGate".

На данный момент, "Титаник" медленно разрушается. От людей, которые погибли на борту, осталась только обувь, ее еще можно увидеть на морском дне. "Титаник" полностью исчезнет, как ожидается, к 2050 году или даже к 2030 году. Это произойдет из-за стремительного разрушения, вызванного коррозией, воздействием металлоразрушающих бактерий и других естественных процессов.

"Титаник" может исчезнуть уже в ближайшие годы

Напомним, Фокус писал об аварии подводного аппарата OceanGate под названием Titan. На борту погибли миллиардеры из Британии и Пакистана.

Также береговая охрана США показала видео с морского дна, где покоится батискаф Titan компании OceanGate.