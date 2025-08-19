Таємничий мільярдер заплатить мільйони, щоб спуститися до уламків "Титаніка" (фото)

Місце аварії знаменитого лайнера "Титанік" відвідає ще один мільярдер — за два роки після катастрофи Oceangate, що забрала життя 5 осіб.

Аварія "Титаніка", що сталася 1912 року, залишалася під забороною впродовж двох років від моменту трагічної трагедії на судні Oceangate, внаслідок якої миттєво загинули п'ятеро людей, коли їхній неякісний підводний апарат зазнав аварії під час занурення на глибину. Але тепер туди знову вирушить черговий мільярдер, пише NYpost.

Мільярдер готується відвідати уламки "Титаніка" Фото: NOAA/IFE/URI

Руїни "Титаніка" лежать на глибині 3800 метрів в Атлантичному океані. Точне місце аварії — приблизно за 600 кілометрів на південний схід від узбережжя Ньюфаундленду. І він продовжує приваблювати дослідників.

Представники галузі підводних човнів прагнуть відправити до місця аварії ще один пілотований апарат, щоб спробувати відновити довіру громадськості до таких місій.

"Крім того, що це затонуле судно має історичне значення, той факт, що воно затонуло на такій великій глибині, робить його відвідування захопливим", — розповів Патрік Лехі, генеральний директор компанії Triton Submarines, яка наразі займається створенням нового комерційно доступного підводного апарату, здатного витримати таку подорож.

Уламки батискафа "Титан" на морському дні Фото: YouTube

Подорож до уламків "Титаніків" коштує величезних грошей, тому її собі можуть дозволити тільки дуже багаті люди. Відомо, що лише кілька мільярдерів володіли власними підводними апаратами, які на це спроможні, включно з покійним Полом Алленом, співзасновником Microsoft, Реєм Даліо, магнатом з Волл-стріт, і російським олігархом Романом Абрамовичем.

Серед елітних дослідників океану щосили точаться розмови про швидку нову експедицію, але подробиці тримають у секреті.

"Я чув, що через кілька тижнів хтось вирушить на дно до "Титаніка". Можу сказати, що це мільярдер. Поїздка туди обійдеться в 10 мільйонів доларів. Ви напевно знаєте його ім'я", — повідомило обізнане джерело.

Джерело повідомило, що не хотіло псувати сюрприз таємничому мільярдерові, додавши: "Він захоче зробити заяву про те, що він перша людина, яка побувала на "Титаніку" після трагедії OceanGate".

Наразі "Титанік" повільно руйнується. Від людей, які загинули на борту, залишилося тільки взуття, його ще можна побачити на морському дні. "Титанік" повністю зникне, як очікується, до 2050 року або навіть до 2030 року. Це станеться через стрімке руйнування, спричинене корозією, впливом металоруйнівних бактерій та інших природних процесів.

"Титанік" може зникнути вже в найближчі роки

